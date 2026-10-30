Halloween萬聖節2026｜周末狂歡散場搭咩車？交通懶人包一文看清

【Halloween 2026/萬聖節 2026/Wine and Dine／The Weeknd／蘭桂坊】今個周末，本港多區舉行大型慶祝活動，包括中環蘭桂坊狂歡、美酒佳餚巡禮，以及啟德體育園 The Weeknd 壓軸兩場演唱會，預計將吸引大批市民及訪港旅客外出慶祝，午夜前後深宵時段跨境人流亦將迎來高峰。



為配合狂歡人潮，政府、警方及專營巴士公司實施一系列特別交通及通關安排，包括深圳灣口岸連續兩晚延長通關至凌晨2時、中區蘭桂坊分階段封路、城巴開辦直達口岸的通宵特別路線，以及啟德演唱會散場專線與港鐵過境尾班車安排。《香港01》為大家整合全港萬聖節散場交通與封路懶人包，助你盡興狂歡後順利回家。



一、中區蘭桂坊分階段封路 多處電單車位停用

警方於今日起至本周日，一連三日（10月30日至11月1日）在中區實施特別交通安排，蘭桂坊一帶將視乎人潮分三階段封路，部分道路禁止轉向，違泊車輛將在無預先警告下被拖走或重複票控。

旅發局首辦「萬聖月」活動，中環蘭桂坊連續第二個周末辦變裝派對，上周六人頭湧湧。(梁偉權攝／資料圖片)

禁止轉向及泊位暫停：

10月30日及31日晚上7時至翌日清晨5時，所有車輛禁止由上亞厘畢道左轉入下亞厘畢道（西行）。

士丹利街近德己立街、安蘭街，以及介乎亞畢諾道及德己立街的雲咸街電單車泊車位，於10月30日及31日下午1時至翌日清晨5時暫停使用。

二、特別通關：深圳灣口岸一連兩晚延至凌晨2時

深圳灣口岸總站（盧翊銘攝）

政府預計萬聖節期間每晚約11時至翌日凌晨2時為跨境出行最繁忙時段。為分流人潮與車流，香港特區政府與深圳市達成共識，深圳灣口岸於10月30日及31日一連兩晚延長通關2小時：

10月30日（周五）：旅檢及客車清關由午夜12時延至10月31日凌晨2時。

10月31日（周六）：旅檢及客車清關由午夜12時延至11月1日凌晨2時。

跨境私家車分流管制：

在深圳灣口岸延長通關時段內（即凌晨0時至2時），持有深圳灣口岸許可證的跨境私家車只可使用深圳灣口岸過關，不可轉往皇崗；凌晨2時至6時30分才可照常使用皇崗口岸。

持有皇崗、文錦渡、沙頭角及香園圍許可證的跨境私家車，在上述凌晨時段維持使用皇崗口岸過關。

三、城巴特快專線：中環直達皇崗、屯門接駁深圳灣

城巴於10月30日起一連兩晚實施特別服務安排，多條深宵口岸路線投入服務。

城巴於10月30日起一連兩晚實施特別服務安排，多條深宵口岸路線投入服務：

中上環直通皇崗（B13、B13s）：

城巴日間皇崗專線 B13 於周五及周六晚上11時起加密班次。

凌晨時段加開全新通宵特別路線 B13s，於中環砵典乍街、租庇利街及上環永安中心設站，一程直達皇崗口岸。

於西九文化區慶祝萬聖節的旅客，亦可在西區海底隧道巴士轉乘站登乘 B13 或 B13s 直達皇崗口岸。

屯門／元朗往返深圳灣口岸（NB3、NB2、B3X）：

NB3 號線：由屯門往返深圳灣口岸，往口岸方向服務時間為凌晨0時至1時30分，途經屯門市廣場、新墟街市及紅橋巴士站。

NB2 號線：特別通宵專線往返深圳灣口岸與元朗／天水圍。

B3X 號線：日間路線往深圳灣口岸方向，延長服務時間至晚上11時30分。

市區跨境直通巴：

從銅鑼灣、灣仔、中環、尖沙咀及旺角出發前往深圳灣口岸的北行跨境巴士，營業時間同步延長。

萬聖節打卡點：城巴即日起於中環碼頭總站、灣仔碼頭巴士站及蘭桂坊巴士站設立期間限定打卡熱點，供乘客拍照留念。

港鐵：

港鐵在萬聖節期間未有公布通宵行駛或加開特別通宵班次，各鐵路綫維持一般服務時間。點擊連結查閱尾班車時間，通常於午夜12時半至凌晨1時左右開出尾班車。

• 蘭桂坊： 中環站 / 香港站

• 啟德體育園： 啟德站 / 宋皇臺站

• 香港迪士尼樂園： 迪士尼站

• 香港海洋公園： 海洋公園站

• 旺角（如朗豪坊 / 砵蘭街活動）： 旺角站（可經B2出口直達商場）

加拿大巨星 The Weeknd (本名：Abel Tesfaye） 的《After Hours Til Dawn Tour》巡迴演唱會香港站壓軸兩場演出。（香港01記者攝）

四、啟德體育園 The Weeknd 演唱會散場攻略

啟德體育園連續兩晚舉行 The Weeknd 演唱會，由於散場人潮龐大，樂迷離場時請留意各項交通接駁安排：

港鐵服務及過境末班車：

主場館步行約10分鐘可至宋皇臺站 D 出口或啟德站 D 出口。

經屯馬綫前往東鐵綫羅湖站（於大圍站轉車）的最後列車開出時間為：宋皇臺站晚上10時59分、啟德站晚上11時01分。

城巴將在啟德體育園大型活動舉辦的日子加開特別路線SP12，由啟德體育園一站直達皇崗口岸。（城巴提供）

散場特別巴士及跨境直達車：

宋皇臺道上落客區在散場時段提供 11 條特別巴士路線。

城巴每日預留逾 40 輛巴士加強特別專線 SP12，由啟德體育園直達皇崗口岸，車程約 40 分鐘。

機場快線特別路線 A25S 直達港珠澳大橋香港口岸及機場，車程最快約 35 分鐘。

跨境巴士上落客區位於主場館地面 G 層，離場觀眾可由 2 樓 H 閘外經扶手電梯直達登車。

的士及自駕限制：

啟德主場館及體藝館的士站於下午4時後僅供落客，不設上客。

主場館不設非預約公眾泊位，樂迷切勿自駕前往。

五、實時出行提示

跨部門前方指揮站、保安局緊急事故監察及支援中心與運輸署緊急事故交通協調中心將通宵運作，密切監察各區路況。市民與旅客出發前，建議利用保安局「口岸通」一站式平台，或運輸署「香港出行易」App，隨時掌握各口岸平均輪候時間與路面實時交通快拍，提早規劃返程路線。