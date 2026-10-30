香港首辦ANOC全體代表大會　近千人12月聚首　料帶動高端客消費

國際體育盛事接踵而至。第28屆國家及地區奧委會協會（ANOC）全體代表大會將於今年12月7日至10日首度在香港舉行。作為全球奧林匹克運動最高規格的監管與交流會議之一，屆時將有來自逾200個國家及地區奧林匹克委員會（NOCs）、近1,000名全球體壇領袖及核心持份者齊集本港。港協暨奧委會指，在港政府支持下，大會將深度融合會議展覽、體育與旅遊元素，展現香港「超級聯繫人」的國際樞紐實力，更有望為本地帶來顯著的經濟效益。



ANOC 由全球206個國家及地區奧委會組成，致力於維護各奧委會利益、促進運動員福祉及推動國際協作。ANOC 全體代表大會是該組織的最高監管機構，過去曾於葡萄牙卡斯卡伊斯及韓國首爾等地舉行。

ANOC在港首辦。（資料圖片）

除了政策及管治研討，備受國際體壇矚目的「ANOC頒獎典禮」（ANOC Awards）亦將於大會期間在港掣行，表揚全球傑出運動員、代表隊及體育機構的卓越成就與堅毅精神。

大會亦強調本地青年參與及文化傳承，官方標誌特別交由香港知專設計學院（HKDI）學生操刀設計，象徵本地設計力量與創意教育的成果融合。大會將招募超過200位本地義工參與接待服務，提升社區參與度及來賓體驗。

現場將安排多場主題演講及文化體驗活動，向全球賓客展示香港熱情好客之道與多元文化魅力。

根據市場研究機構 Quantum 就2024年葡萄牙卡斯卡伊斯第27屆大會發布的評估報告顯示，該屆會議共吸引逾千名代表出席，涵蓋195個奧委會，帶來的直接經濟效益估算達247萬歐元（約2,000多萬港元），82%與會者為海外旅客，並為卡斯卡伊斯及里斯本帶來逾4,500個酒店住宿晚數。

是次大會結合會議展覽、體育與旅遊三大板塊，預計將帶動高端商務旅客來港消費，全面惠及本地酒店、餐飲、零售及旅遊業界，進一步提升香港舉辦標誌性國際盛事的全球競爭力。