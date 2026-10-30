中大委任趙偉仁兼任深圳醫學院院長　統領港深兩院推動大灣區教研

香港中文大學宣布，中大醫學院院長趙偉仁教授將於2026年11月1日起，兼任香港中文大學（深圳）醫學院院長及中大（深圳）協理副校長（醫療），任期與現任職務一致。校方指出，此項任命體現「一校兩園」戰略，趙教授將全面統領兩地醫學院的發展方向、學術規劃、策略合作及全球人才招攬。



中大醫學院院長趙偉仁教授。（官方圖片）

在中大管治團隊監管下，趙偉仁將同時向港深兩校負責。中大利用港深兩間中大醫院的重要臨床研究實踐平台，推進醫療創新及醫學教育國際化，助力培育國際高端醫療專才，提升區內醫療水平繼而服務整個大灣區，配合國家「十五五」規劃及《香港第一個五年規劃》。

中大表示，在趙偉仁教授的帶領下，港深兩地的醫學院將全面加強協作，並利用中大兩間教學醫院的平台，提升臨床科研實力以及前沿醫療科技研發的成果轉化，推進高水平醫學人才培育，為提升大灣區整體醫療教育及臨床科研實力作出貢獻。

中大校董會主席查逸超表示，聯合任命能結合港深醫療科研優勢，擴展臨床研究網絡及教學科研平台，更能提升大灣區國際醫療創新的競爭力。校長盧煜明則表示，趙偉仁具備卓越的學術成就與國際視野，相信在其帶領下，兩院能在嚴格遵守既定管治原則的前提下深化合作，為港深兩地乃至國家的醫療科技與高等教育發展注入新動力。中大（深圳）校長徐揚生亦期待進一步加快學院國際化進程。

趙偉仁表示對任命深感榮幸，將全力推動兩校深層次協同以達到「1+1>2」效益，在拓寬臨床數據與轉化平台的同時，鞏固香港國際醫療創新樞紐地位，攜手打造具全球影響力的醫療創新與人才高地。

中大醫學院院長趙偉仁教授。（官方圖片）

中大（深圳）醫學院。（官方圖片）