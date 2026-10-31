萬聖節｜全城「嘩鬼」出籠　網民分享各區盛況：咁偏遠都咁多人

今日（31日）是萬聖節正日，全城狂歡，百鬼夜行！除了中環蘭桂坊、尖東麼地道花園、旺角朗豪坊及主題樂園外，今年萬聖節的熱鬧氣氛更蔓延至全港各區，不少屋苑商場及社區都人頭湧湧。有網民在社交平台上分享各區「嘩鬼」出籠的情況，包括天水圍銀座、大埔中心對開、東涌、元朗YOHO MALL、將軍澳PopCorn及康城等，不少街坊都一家大細悉心打扮，令網民不禁感嘆：「估唔到咁偏遠都咁多人！」



將軍澳商場搞「勁歌夜」 小朋友化身可愛嘩鬼

將軍澳區的萬聖節氣氛相當濃厚，將軍澳PopCorn與The LOHAS康城於10月5日至11月1日聯手打造「喪玩日與夜」，帶來一系列萬聖節主題活動。有網民今晚分享兩個商場情況，指康城商場內「最多係小朋友」，家長們為子女精心準備了各種造型，「個個都悉心打扮，好可愛」。至於PopCorn商場則舉辦了「Halloween勁歌夜」及快閃舞蹈表演，現場特設DJ打碟，網民大讚現場「好熱鬧」，紛紛互相祝賀萬聖節快樂。

元朗YOHO MALL大批市民圍觀 東涌街坊感嘆人流多

新界西方面，元朗YOHO MALL同樣舉辦了快閃舞蹈巡遊及派對活動，吸引大批市民及街坊圍觀，有網民笑言現場實在太多人，直指「好搞笑，無位畀啲dancers去表演」。

此外，連平時被部分市區人視為較遠的東涌及天水圍銀座一帶，今晚亦充滿萬聖節氣氛，街坊紛紛扮鬼扮馬落街。有東涌居民對區內的人潮感到驚喜，留言表示：「都估唔到東涌呢啲偏遠地方，都咁多人慶祝萬聖節！」

大埔人自發聚集開P 網民自豪：唔使搞活動都咁開心

除了商場舉辦的活動外，不少地區的居民更發揮地區凝聚力自發慶祝。有大埔街坊分享大埔中心對開空地人山人海的盛況，指身為土生土長的大埔人，難得見到如此誇張的場面，感到十分感動：「原來唔需要特別搞咩活動，大埔人都會自動自覺聚埋一齊，咁熱鬧、咁開心！」該網民更直言為大埔人感到自豪，笑稱：「咁正嘅場面唔知有無電視台報道呢？」

▼蘭桂坊情況▼

+ 4

▼旺角情況▼

▼尖東麼地道花園情況▼