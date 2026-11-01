萬聖節｜蘭桂坊酒吧生意增5成　負責人讚萬聖月帶旺：上周起增加

萬聖節正日（31日），中環蘭桂坊愈夜愈精彩，大批市民及遊客悉心打扮「扮鬼扮馬」到場狂歡，感受節日氣氛。有蘭桂坊酒吧負責人表示，生意額大增五成，人均消費最高達1,000元；另有店舖負責人指受惠於萬聖月，上周起已增加客量，今日更從下午5時起已經滿座。



為疏導人流，警方於現場實施人潮管制，分批次疏導人潮進入蘭桂坊，有指示牌顯示由中環站往蘭桂坊需等候180分鐘，中環一帶行人路均擠滿人潮，而市民在蘭桂坊離場需繞大圈前往港鐵站。



Jacky指這星期及上星期的生意非常好，營業額增長了50%。（林曉儀攝）

人均消費達千元 本地客與外國客各佔一半

位於蘭桂坊轉角位置的一間酒吧，負責人Jacky表示，這星期及上星期的生意均非常理想，營業額大幅增長達50%，人均消費約為600元至1,000元。他觀察指出，今年客源廣泛，外國人、遊客與本地客人均有捧場，其中本地客與外國客人的比例大約各佔一半。Jacky預計深宵時段生意會進一步攀升，指出不少客人的預約時段均集中在晚上10時至12時的黃金時間。

Helena指今年的氣氛非常熱鬧，從5時起已經滿座。（）

傍晚5時起滿座 負責人讚旅發局「萬聖月」帶動客流

位於蘭桂坊旁榮華里的另一間酒吧，生意同樣暢旺。負責人Helena指出，今年萬聖節氣氛非常熱鬧，其店舖自下午5時起已經滿座。她表示，雖然店內未有設下入座時限，但客如輪轉，截至晚上11時已經轉換了第四批客人。她提到，店內有不少來自內地、台灣和韓國的旅客，並對旅發局今年舉辦的「萬聖月」活動感到開心，認為活動成功帶動人潮，令店舖客量從上星期起已有顯著增加。

警方採取人潮管制，到場市民需要往雲咸街方向離開，並且在皇后大道中繞一大圈才能到達地鐵站。（林曉儀攝）

警方實施人流管制 離場需繞路返中環站

截至午夜12時，蘭桂坊現場氣氛依然熱烈。為確保公眾安全，警方在蘭桂坊一帶實施嚴格的人流管制措施。準備離場的市民，需要按照警方指示從雲咸街方向向下行，至皇后大道中後右轉，繼續往金鐘方向直行，需要繞一大圈才能返回中環港鐵站離開。