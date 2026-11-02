蓮塘口岸開通6年　累計出入境人次突破1億

據深圳出入境邊防檢查總站統計，截至11月1日，蓮塘邊檢站累計查驗出入境人員超過1億人次、車輛超600萬輛次，促進人流、物流、信息流高效跨境流動。



蓮塘口岸實施兩地兩檢模式，設施新淨且指示清晰（香港01拍攝）

蓮塘/香園圍口岸自2020年8月開通，作為粵港澳大灣區東部跨境門戶。6年來，蓮塘口岸客流車流持續攀升，往來熱度不斷走高，日均出入境人員查驗量9.4萬人次，年均增幅超37%。

新華社報道，蓮塘口岸東鄰深圳東部旅遊帶，串聯深圳熱門商圈、文旅景點，憑借獨特的區位、便利的交通網絡和高效的通關服務，蓮塘口岸成為外籍旅客入境內地的熱門選擇。隨著粵港澳大灣區「一小時生活圈」逐漸形成，深港間高頻人員流動從文旅消費擴展至跨境通勤、安居康養、研學交流、科創合作等。

今年5月，蓮塘口岸晚上擠滿回港市民，入口空地打蛇餅，有人形容如「去趁墟」。（Threads@cannytam）

今年前10個月，蓮塘口岸港澳居民出入境超過2,130萬人次，同比增長12.7%。

為回應高效通行需求，蓮塘邊檢站今年先後4次迭代升級查驗設施、3次改造擴展查驗場地，投用14台一體融合應急查驗設備，完成48條快捷通道智能化升級，引入人工智能算法，全面落地智能通關，平均每3名出入境人員中就有1人「刷臉」通關，口岸整體通關效率提升37.2%。