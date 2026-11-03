咪錶故障｜陳美寶稱未復修前警方不會執法　促香港電訊盡快交報告

運輸署今早（3日）公布咪錶泊車系統故障正緊急搶修，運輸及物流局局長陳美寶表示高度重視，初步調查所知未涉及惡意影響系統，正進一步調查。



陳美寶指，目前部份咪錶已恢復運作，運輸署已聯絡警務處，在系統未完全復修前，警方將不會在路旁咪錶泊車位執法。



陳美寶又指，局方已責成運輸署要求營辦商香港電訊盡快提交報告，期望報告將於未來24小時內交到運輸署，政府將深入調查和審視。



油麻地長樂街半數咪錶故障、半數正常。（馬耀文攝）

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運輸署今早（3日）近十時公布，上午約8時20分，接獲營運商報告咪錶泊車系統出現故障，現正緊急搶修。署方已責成營運商從速跟進修復工作，將對駕駛人士的影響減至最低，並徹查事故原因及提交報告。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／彭紹殷攝）

初步調查未涉及惡意影響系統

運輸及物流局局長陳美寶表示，今早收到運輸署緊急通報，指其營辦商香港電訊報告全港路旁泊車咪錶發生故障。運輸及物流局高度重視事件，初步調查所知未涉及惡意影響系統，正進一步調查。

部份咪錶已恢復運作 陳美寶期望營辦商香港電訊24小時內提交報告

據她所知，目前部份咪錶已恢復運作。署方已聯絡警務處，在系統未復修前，警方將不會在路旁咪錶泊車位執法。局方已責成運輸署要求香港電訊盡快提供報告，期望報告將於未來24小時內交到運輸署，政府將深入調查和審視， 以免同類事件再發生，為市民帶來不便。

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