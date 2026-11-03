咪錶故障｜今早8時至12時15分所有交易全數退款　接約1100宗查詢

咪錶泊車系統今早（3日）故障約四小時，運輸署晚上指，營運商會就今日上午八時至下午十二時十五分所有咪錶交易，安排全數退款至用戶同一支付工具，並爭取在本星期內盡快完成審批退款。

運輸署又指知悉警方正審視系統故障期間就路旁泊車位發出的交通定額罰款通知書，並會按個案的實際情況跟進處理。

運輸署稱已要求營運商加派人手，從速處理相關查詢，而署方及營運商至今接獲約1,100宗相關查詢，將作適當跟進。



油麻地長樂街半數咪錶故障、半數正常。（馬耀文攝）

▼灣仔慶雲街、石水渠街▼

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運輸署：會嚴肅、謹慎、穩妥調查事件

運輸署今早（3日）近十時公布，上午約8時20分，接獲營運商報告咪錶泊車系統出現故障，現正緊急搶修。署方已責成營運商從速跟進修復工作，將對駕駛人士的影響減至最低，並徹查事故原因及提交報告。

運輸署晚上強調，全港咪錶涉及大量駕駛人士，會嚴肅、謹慎、穩妥調查事件，做好後續工作及後備方案，確保系統穩定暢順運作。

營運商安排全數退款至用戶同一支付工具 爭取本周內盡快完成審批

至於退款安排。運輸署指營運商會就今日上午八時至下午十二時十五分所有咪錶交易，安排全數退款至用戶同一支付工具，並爭取在本星期內盡快完成審批退款。

▼油麻地長樂街▼