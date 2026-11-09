亞洲知識產權營商論壇11.19-20會展舉行 聚焦融資與創新成果轉化

知識產權保障創作者或企業擁有創新、創意及原創設計的專屬權益，對推動經濟、社會及文化發展尤其重要。香港貿發局將於2026年11月19至20日在香港會議展覽中心舉行第十六屆「亞洲知識產權營商論壇」（BIP Asia），以「知識產權：創資．創新．創商機」為主題，匯聚全球知識產權政策制定者、政商界領袖、各界別專家、創投先鋒及投資者，剖析IP融資與估值、科研成果轉化、知識產權出海等趨勢。現場更設有知識產權出海商業配對活動，以及「創科營商廊」與「出海全球通」專區，展示一系列頂尖科研項目與相關知識產權服務，助企業全方位打通跨國業務網絡。



破解企業融資痛點 將無形資產化為實質增長動力

論壇首日便設有多場精彩的主題演講，涵蓋多個重要議題。當中，以「從沙盒到應用：開啟知識產權融資新篇章」為題的演講將是帶出焦點主題「知識產權融資與估值」的重點環節。演講嘉賓包括英國知識產權局局長亞當·威廉姆斯、德安華董事總經理及估價諮詢服務東南亞主管Ashish McLaren、香港金融管理局主管(銀行監理)鄭熒熒、香港上海滙豐銀行有限公司工商金融董事總經理暨商業金融主管區佩君，以及Final Rentals創辦人及行政總裁Ammar Akhtar，與主持人、香港律師會知識產權委員會主席黃錦山一起，從如何開發可靠的估值框架、拓寬融資渠道到完善創新生態系統，深入探討企業如何釋放無形資產價值，轉化為可持續的增長動力；同時探討香港如何把握機遇，進一步鞏固作為連通環球市場的區域知識產權交易及融資樞紐地位。

創科專章匯聚前瞻視野 探索知識產權驅動創新與價值創造

與此同時，在科技革新、產業轉型及全球市場競爭加速的背景下，知識產權的角色已超越傳統保護的範疇，逐步成為推動技術商業化、品牌發展、融資合作及市場拓展的重要策略資產。企業不僅可透過知識產權保障創新成果和競爭優勢，更可藉此促進跨界合作、吸引投資，將創新成果轉化為可持續的商業價值，開拓新增長機遇。

創科專章將透過一系列專題討論，從體育科技、玩樂產業、知識產權融資、創新投資及商業化等多個角度，探討知識產權如何貫穿創新研發、價值創造及成果轉化的全過程。其中，「超越賽場—解鎖體育知識產權多元價值」主題演講將邀請Asia Partners Holdings Limited主席Filipe Trigo Gonçalves與聯想方案服務業務集團香港總經理鄭咏灝等講者，分享如何透過科技創新、品牌經營及商業合作，善用知識產權創造多元價值，並為企業及產業發展注入新動能。

另一場「玩樂無界：玩樂產業的知識產權策略」專題討論，則將聚焦玩樂產業的最新發展趨勢，由孩之寶（Hasbro）授權消費品亞太、中東及北非高級總監錢靜，聯同怡高安迪（香港）有限公司行政總裁施俊匡，探討企業如何透過知識產權保護、品牌授權、內容開發及跨界合作，延伸產品生命周期、提升品牌影響力，並將創意及原創內容轉化為具持續增長潛力的商業資產。

匯聚頂尖科研與出海支援 助企業打通跨國網絡

在香港知識產權專業服務方面，港府近年大力倡議香港發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色。隨著企業加快全球布局，如何有效管理及保障知識產權，並善用知識產權拓展海外市場，已成為企業「出海」的重要課題。為此，論壇特別設立「知識產權出海商業配對環節」，提供一對一配對服務，香港的知識產權專家會幫助企業列明知識產權出海的痛點，分享實戰經驗與成功案例分享，協助企業掌握國際知識產權法規與策略，提升知識產權管理能力和國際競爭力。配合「知護灣區・商通全球」專題討論，活動將全方位助力企業打通跨國業務網絡。

同時，旗艦專區「創科營商廊」匯聚頂尖大學、科研機構與專業服務專家，其中香港中文大學、香港浸會大學、香港理工大學、香港教育大學及香港應用科技研究院（ASTRI）會以前沿技術與科研成果，展示將創新理念轉化為具市場價值的商業方案；今年首度登場的 「出海全球通」專區(GoGlobal Connect Zone)，亦匯聚法律、金融及企業服務等專業服務及市場拓展專家，協助企業善用香港國際化平台優勢，拓展環球市場。參觀人士更可趁着難得機會，與知識產權、法律、融資及商業顧問等專業服務機構交流，了解從保護、管理到商業化的全方位支援。

11.19一連兩日灣仔會展舉行 即日起開放登記

「亞洲知識產權營商論壇2026」活動詳情

日期：11月19至20日（星期四至五）

地點：香港會議展覽中心（灣仔會展）

亞洲知識產權營商論壇官方網站：https://bipasia.hktdc.com/tc

無論是尋求創新突破的科技企業、探索融資機遇的創業家，還是積極拓展國際版圖的商界領袖，都能在論壇發掘知識產權領域的最新趨勢與商機。立即登記：https://tinyurl.com/37vx9sfe，把握機會參與今年最具規模的IP盛事！

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