OCBC 24個有心人真實故事　車婉婉　黃婉曼談理想人生規劃

香港人習慣咬緊牙關向前衝，但當生活成本不斷上升，家庭責任愈來愈重，子女教育、父母照顧、退休規劃接踵而來，難免令人思考：如果明天遇上變化，我是否仲有選擇權？OCBC 華僑銀行香港以品牌宣傳「一起 成就每一個理想」為主題，於近日推出「24個有心人真實故事」系列，邀請 24位來自演藝、商界、創意設計、社會及教育等不同界別的代表人物，分享人生不同階段的理想、抉擇與經歷，帶出財富管理不只是資產增值，更是協助客戶實現人生目標。



當人生不似預期，應該如何應對？作為過來人，星級藝人車婉婉與前天氣主播黃婉曼，分別經歷家庭及創業的高低起跌，從順境到逆境，再重新站穩腳步。一路走來的得失與領悟，讓她們更明白財富規劃的重要。她們的故事不只是個人經歷，更是許多香港人都能感同身受的人生寫照。

OCBC「24個有心人真實故事」系列介紹短片：https://www.youtube.com/watch?v=zO8hnfiLURs

車婉婉為兒子儲教育基金 不讓現實限制理想

由《新秀歌唱大賽》入行至今，車婉婉在演藝路上經歷過高低起跌，但卻始終未放棄對演藝工作的熱誠。入行初期，她因參加《新秀》而未有完成大學學業，其後在事業路上亦曾面對不同挑戰。這些經歷令她更明白，人生每個階段都可能出現難以預計的變化。

成為媽媽後，她更重視為兒子的未來作好安排，希望他日後有更多選擇，毋須因現實環境而被迫放棄自己的理想。因此，她及早為兒子準備教育基金，為日後學費、生活費，以及成長過程中可能出現的不同需要預先安排。她認為，人生總會遇到挑戰，與其被未知的前路困住，不如及早作好準備，讓自己及家人在面對轉變時更從容。車婉婉表示：「有值得信賴的夥伴同行，無論照顧家庭、發展事業，還是實現人生理想，都可以更安心、更有信心。」

即看車婉婉真實故事：https://www.facebook.com/share/p/18vX6vs7bW/?mibextid=wwXIfr

黃婉曼事業轉變 重新規劃人生路

曾從事記者及天氣主播工作的黃婉曼（Icy），一直希望透過媒體與創意，向更多人發放正能量。離開傳統媒體崗位後，她選擇創業，先後創立麵包學校及餐廳，希望以飲食及社區活動連繫身邊的人，將自己重視的生活價值觀帶入日常。然而，創業期間遇上疫情衝擊，加上租金壓力持續，她最終決定結束生意。對黃婉曼而言，結業並非失敗，而是人生另一個轉捩點。她其後重返幕前經營自媒體，透過專欄及社交平台分享人生價值觀與正能量，同時擁有更彈性的時間照顧家人，並先後完成佛學研究及臨床心理學兩個碩士學位。

黃婉曼認為，那些看似「繞路」的經歷，反而令她更懂得面對轉變。經歷創業與人生高低起跌後，她體會到，真正的安全感並非只來自一時的順境，而是來自充足準備，以及擁有選擇的自由。她表示，專業財富管理能夠協助自己更早為未來作好安排，在不同階段都可以保持選擇的主動權，讓她更有信心及自由，繼續實現理想初心。

即看黃婉曼真實故事：https://www.facebook.com/share/p/1CAUq8wGyL/?mibextid=wwXIfr

家庭、事業以外 港人如何為人生作準備？

每個人在不同的階段都要面對各式各樣的人生課題。車婉婉身為媽媽，重視為兒子的教育及未來發展及早準備；黃婉曼則在創業起跌後重新出發，思考如何在人生轉型期間保持選擇的主動權。兩人的理想雖然不同，但同樣需要穩健的財務基礎作為後盾。

事實上，港人的理財需要往往隨不同的人生階段而轉變。年輕專業人士可能希望一邊發展事業，一邊逐步累積財富；為人父母者，則要為子女教育、家庭開支及保障作出長遠安排；創業者或企業家，除了應對業務上的不確定性，亦可能需要為資產配置、退休生活，甚至下一代傳承預早部署。由育兒、子女教育、創業，到退休及財富傳承，每個階段都有不同的目標與考量。

專業財富管理的意義，在於協助人們因應人生變化及早部署，在關鍵時刻作出合適決定，並在不同選擇之間保持彈性。OCBC 華僑銀行透過專業團隊及全方位財富管理方案，了解客戶在不同的需要，度身制訂切合所需的理財規劃，陪伴他們逐步實現理想。

24個有心人真實故事：總有一個故事引起你共鳴

OCBC華僑銀行香港於今年10月推出「24個有心人真實故事」社交媒體系列，透過24位「有心人」的經歷，將財富管理與香港人不同人生階段的實際需要連結起來。24位「有心人」正處於人生不同階段，當中包括有正值事業「搏殺期」、穩步累積財富的年輕專業人士；希望更有策略地管理資產的成功人士；為子女教育及家庭保障作打算的年輕父母；亦有及早規劃傳承、守護家業的企業家。他們分享真實經歷過的難關及人生重要的理財決定，以及OCBC華僑銀行香港如何從專業理財路上，支持他們的理想人生。

人人理想不同，而財富管理亦並非一式一樣。由建立事業、累積第一桶金，到置業、子女教育、家庭保障，以至企業發展和財富傳承，每一個人生階段都有不同需要。OCBC華僑銀行香港秉持「用心幫有心人 成就理想初心」的品牌理念，作為東盟及大中華區值得信賴的金融理財專家，為客戶提供全方位商業銀行、專業金融和財富管理服務，涵蓋個人及企業銀行、投資理財、交易銀行、財資、保險、資產管理及股票經紀等範疇，而集團全資附屬公司﹑新加坡銀行（Bank of Singapore）亦有提供私人銀行服務。憑藉其財務實力和穩健表現於今年獲《福布斯》與Statista首度發布的「全球表現最佳銀行」排行榜中認可，位居榜首；同年亦獲《亞洲銀行家》評選為新加坡及亞太區最強銀行，並位列全球第三。OCBC華僑銀行香港陪伴客戶在人生不同階段作出明智決定、把握每個機遇。每一個理想背後，都有一份值得守護的初心。

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