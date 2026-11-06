京東350億投港惠民生 物流小哥走入偏區送遞溫暖：盡心讓街坊放心

企業的巨額投資，最終如何惠及普羅大眾的日常生活？京東早前公布在香港投入高達350億元，這筆龐大的資金分散投放於各個業務板塊中，最終的呈現深深反映在香港的民生之上。透過其最新公布的香港「121計劃」，京東提出未來三年將與1,000個本地及國際品牌展開合作，線下實體門店網絡將大幅增至超過200間，估計能為香港帶動超過一萬人的就業機會。這不但是一組亮眼的商業數字，在最前線，這份對香港的承諾化作了物流小哥穿梭於大街小巷、甚至偏遠離島的溫暖身影，為街坊與本地小店建構起最堅實的互信橋樑。



京東帶車快遞員吳家裕（裕仔），當時抱著想加入一間大公司的心態，無懼偏遠地區，成為首批開闢大嶼山等「隔涉」路線的前線人員之一。

闖入偏遠禁區 科技與後勤支援減輕前線重擔

從事物流業約13年的吳家裕（裕仔），在2023年9月正式加入京東，成為京東物流在香港的首批快遞員之一。他負責的路線並非一般的市區平路，而是主力開闢包括元朗、屯門、東涌以至大嶼山禁區*（如梅窩、大澳）等「隔涉」的新路線。面對這些需要行山路、上落樓梯的獨特地勢，很多物流公司或會卻步，但裕仔卻每天推着滿載貨物的手推車，帶着親切的笑容穿梭其中。「我哋幾隔涉都送㗎！好多偏僻路線都係用對腳行返嚟。」裕仔笑着說。

面對偏遠地區狹窄且需上落的橫街窄巷，裕仔堅持推着滿載的手推車，帶着笑容將每件包裹妥善送到街坊手中。

雖然偏遠路線充滿挑戰，但裕仔的步伐卻顯得輕快，因為他並非孤軍作戰。京東背後擁有完善的物流系統及自家車隊作為強大後盾。由出車前系統化的精準分揀貨件、手持設備協助確認配送資訊，到公司規定送貨前必須先致電客人約定時間，這些科技與完善的後勤支援，大大減輕了前線員工的體力負擔，讓整個派送過程更省力、更有效率。配合京東堅持「送貨上門、不額外收取上門費」的服務承諾，前線員工能更有底氣地為客人提供優質服務。

前線快遞員主動多走一步的溫暖服務，讓裕仔與當地區民建立起深厚的信任，盡顯難能可貴的社區人情味。

打破「一板板」送貨局限 助大澳老字號開拓商機

這份不畏路遠的堅持，不但便利了偏遠地區的居民，更實實在在地撐起了本地小店的生計。位於大澳的老字號「益昌號」專營海味和醬料，老闆娘崔太便深深體會到京東物流帶來的革命性改變。崔太分享，以往找物流公司寄貨，往往被要求「一板板」（大批量）出貨，難以應付散客的細碎需求。

大澳海味老字號「益昌號」老闆娘崔太表示，多得京東提供靈活的送遞服務，讓遊客能輕鬆購物，為小店開拓新商機。

「不是每個人都做批發的，做零售就想找多點客人，但沒有人帶貨是不行的。」崔太回憶道。後來她認識了進大澳派件的裕仔，雙方一拍即合；京東不只入村派件，更主動協助小店收件。現時，不少來港旅遊行程倉促的遊客，即使無暇親自入大澳，也能先向益昌號下單，由裕仔準時將充滿地道風味的產品送到市區酒店。穩定可靠的物流，為大澳小店打破了地域限制，帶來了嶄新的營商環境。

裕仔每天穿梭大澳，不但將貨物送上門，更主動協助老字號「益昌號」收件，打破偏遠小店的物流局限。

包裹盛載信任 多走一步送暖

在裕仔眼中，物流不只是一份配送的工作，更是人與人之間的牽掛。他每天帶着滿滿的熱誠，無論面對多陌生的面孔，都會主動熱情地說句「早晨」或「你好」，用一份耐心慢慢融入這個充滿人情味的社區。他坦言：「對我來說責任是很重大的，因為客人和買東西的人之間，存在一份信任。」

京東在港投入龐大資源，完善的自動化分揀系統與龐大車隊成為強大後盾，大幅提升效率並減輕前線員工的負擔。

京東投放的350億元，正正透過像裕仔這樣的物流小哥，將溫暖與便利送達香港的每一個角落。「路遠些、難行些，我們都會想辦法送達。因為每件貨背後，都有人在等候。我們盡心，街坊才可以放心。」這不單是裕仔的心聲，也是京東深耕香港民生、用心服務市民的最佳寫照。

*指須持有效許可證方可進入的指定區域。

（資料由客戶提供）