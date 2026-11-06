多年穿梭社區　從照顧者到每個家　屈臣氏以專業健康力量同行

隨着本港人口高齡化問題加劇，許多家庭都在承受著沉重的照顧壓力。當最親近的家人生活變得無法自理時，照顧者往往需要全天候包辦他們日常的沐浴更衣、如廁餵食，以至定時餵藥、記錄健康狀況及陪同就診，但上一次真正停下來，把時間留給自己到底是多久以前呢？相信很多人心中都沒有答案。



作為家庭「健康守門人」，照顧者的身心狀態牽動整個家庭的福祉，這份默默付出同樣值得被看見和照顧。因此，屈臣氏主動走進社區，從實際需要出發，透過專業健康支援及不同形式的喘息活動，讓他們在照顧家人的同時，也有機會好好關心自己。由照顧者到不同家庭，屈臣氏希望把合適的支援及服務帶到市民身邊，發揮「首選健康夥伴，社區第一防線」的角色。

屈臣氏專業健康團隊 成為照顧者身後最堅實後盾

長期照顧的沉重壓力或會讓照顧者在生理和心理上衍生不同需要，要緩解這些環環相扣的健康問題，單一專業未必足夠。因此，屈臣氏集結不同專業力量，從各方面入手向照顧者提供適切的健康資源。

透過與慈善團體照顧者易達平台合作，屈臣氏走進照顧者的日常：從中醫提供體質諮詢及免費耳穴貼壓，以至骨質密度及肌力檢測等不同類型的健康檢查，協助他們停下腳步，把目光放回自己身上。這份關心於今年10月「照顧者月」進一步延伸，屈臣氏參與由照顧者易達平台舉辦的「照顧者友善市集」，結合藥劑、營養及健康管理支援等，既透過健康分享把專業知識化成生活上用得到的建議，亦以健康檢測主動走近照顧者；配合門市的專屬購物優惠及全線籌款，將關愛融入日常生活。

對總把家人放在前面的照顧者而言，貼近社區的健康服務，讓他們多一個關心自己的機會；屈臣氏亦因應所需，把合適的專業支援帶到身邊。

要回應多方面的健康需要，背後需要足夠的專業力量。屈臣氏擁有近200人的專業健康服務團隊，包含註冊藥劑師、註冊中醫師及註冊營養師等，除了日常在門市提供專業服務外，亦主動走進社區，在各式健康檢查、健康講座及外展服務中提供扎實的專業支援。過去三年，團隊共累積逾66,000小時的健康講座、體檢與義工服務，與超過50,000名市民面對面交流。一次次走進社區的經驗，也讓團隊更了解不同社群的健康需要，提供更貼近生活的支援。

多元活動放鬆身心 陪伴照顧者重拾個人時光

健康不只是檢查所得的身體數據，長期的壓力無聲累積或會讓照顧者越發力不從心，真正放鬆身心、重新充電，才能重拾健康。屈臣氏義工隊舉辦多元化活動，為他們創造放鬆空間。早前的「愛·悅己」活動以美妝體驗為切入點，屈臣氏專業化妝師化身義工，與照顧者分享化妝技巧及日常護理心得，引導他們在忙碌生活中也不忘善待自己。

對照顧者而言，關愛自己有時不需要很複雜；屈臣氏透過美妝工作坊，為他們創造關注自己、享受個人時間的機會。

另於「匹克球同樂日」中，義工們亦與照顧者一邊體驗Pickleball的樂趣，一邊進行健康小測試，將運動放鬆與健康管理自然融合。這份身心並重的關懷，帶來實質的陪伴與健康指導。

透過運動體驗及健康遊戲，照顧者在玩樂中重新關注自己的健康，也可與義工輕鬆交流，享受一段自在時光。

由照顧者走進社區 多元專業回應各界健康所需

除了照顧者，社區中不同族群亦有不同的健康課題。年歲漸長的長者，需要更留意身體機能變化；SEN兒童及家庭，則需要更容易理解和應用的健康資訊。面對不同的需要，專業健康支援自然不能只有一種方式。

屈臣氏多年來聯動地區健康站、地區服務中心、非牟利機構及社區團體，因應不同社群所需，安排合適的專業人士協助。以長者為例，隨着年歲增長，從骨質、肌力及關節活動能力，以至血壓、血糖和膽固醇等健康指標，都值得多加留意。屈臣氏專業健康服務團隊便走進九龍灣、沙田到古洞等社區，把身體組成分析、肌少症風險評估、骨質密度測試等不同健康檢查帶到長者身邊，配合營養師個人化的健康飲食建議，提升他們的肌力與體能，不僅讓長者更了解自己的身體狀況，更令他們懂得將健康管理融入日常。

把健康評估帶到社區，讓長者毋須走遠，也能多一個了解自身健康、及早關注身體變化的機會。

而面對不同社群，專業亦需要以合適的方式呈現，有如屈臣氏連續三年支持凝動香港體育基金的社區活動，透過淺白易明的健康講座及互動遊戲，將繁複的營養與藥物安全知識，轉化成SEN兒童及家長容易掌握、並能在生活上用得到的生活常識。

每個社群接觸健康資訊的方式都不一樣；以孩子熟悉的遊戲和互動方式作橋樑，讓專業知識更容易接觸和理解，也讓健康意識從生活中慢慢建立。

由社區到門市 專業健康支援一直在身邊

外展活動讓專業關懷走進不同社群，而在日常生活中，這份守護亦未曾間斷，每位街坊家門前的那間熟悉的屈臣氏門市，仍是市民最近在咫尺的健康避風港。市民可隨時透過由專業健康團隊提供一對一專業健康諮詢，以及免費20項健康測試，更方便了解自己的健康狀況，讓專業健康支援，變得更觸手可及。

第一階段「社區藥房計劃」中，屈臣氏將於4個試點地區設14間社區藥房，佔第一階段總數7成，把專業藥劑支援進一步帶近社區。

沿着這份多年來貼近社區的方向，屈臣氏將透過「社區藥房計劃」把專業藥劑服務再走近市民一步，配合政府推動基層醫療發展，讓合資格病人可在社區藥房更方便獲得藥物覆配或配發、藥物諮詢及管理等服務。

對長者、照顧者及需要長期用藥的家庭而言，藥劑服務除了專業，一份耐心與關懷同樣重要。憑藉專業藥劑師團隊及貼近社區的門市網絡，屈臣氏能把藥劑支援帶到市民熟悉的生活圈，細心了解病人及照顧者的用藥需要，陪伴他們做好日常藥物管理。

從多年社區外展、日常門市到社區藥房，屈臣氏以不同方式走近市民，背後延續的都是同一個方向：讓專業健康支援更貼近社區、融入日常。未來， 這份專業與關愛將持續延伸，守護更多照顧者、長者以至每個家庭。

(資料由客戶提供)