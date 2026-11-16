金管局辦小學防騙舞蹈挑戰賽 拍片齊跳決戰嗱喳蕉贏豐富獎品

面對日新月異的網絡陷阱，防騙教育必須深入校園，從小培養學生的防範意識。透過將複雜防騙知識轉化為生動有趣的內容，讓學童更易「入腦」，從而及早建立自我保護能力。由香港金融管理局（金管局）主辦、教育局支持，並由《香港01》全力策劃及製作的全港小學生 Smart 校園「齊齊跳‧識防騙」舞蹈挑戰賽（2026/27學年）正式登場！本活動透過富創意的律動編舞、熱門音樂及跨平台互動，將防騙訊息及網絡安全觀念融入日常校園生活。我們希望藉此活動鼓勵學生建立正確的理財價值觀及防騙知識，深化價值觀教育，並增進團隊合作精神。



參賽資格與作品要求

本比賽歡迎全港小學三年級至六年級學生參加。參賽者必須以香港本地小學為單位報名，並以至少3人的團隊形式作賽；每名學生只可代表一隊，但每所學校參賽隊伍數目不限。

在創作方面，參賽隊伍須配合金管局防騙歌曲《決戰嗱喳蕉》進行舞蹈創作，創作舞步時可參考大會提供的「絕蕉舞」舞蹈參考影片及下載《決戰嗱喳蕉》全曲作為配樂*。隊伍需錄製一段不多於2分鐘的原創舞蹈影片，並可運用1至2件簡單道具增強互動性。同時，每隊必須提交一份約100字的短文，清晰說明創作和編舞理念及當中所包含的防騙訊息。

此外，參賽者需聲明參賽作品（圖、文及／或影片）為其原創，且從未曾發表或參與其他競賽。參賽作品必須以全真人拍攝，嚴禁以任何生成式 AI 工具作修改參賽者之動作、容貌及身體。若經主辦單位查證或接獲檢舉，發現參賽者未獲原創者受權，或參賽作品任何部分涉及 AI 生成，經主辦單位判定屬實，主辦單位有權移除相關內容及取消參賽及得獎資格，並會保留一切法律追究之權利。參賽者同意及知悉主辦單位之判定為最終决定。

*「絕蕉舞」舞蹈參考影片︰「絕蕉舞」舞蹈參考影片

《決戰嗱喳蕉》全曲可於此連結下載：《決戰嗱喳蕉》全曲可於此連結下載

比賽條款及細則︰比賽條款及細則

專業評審準則、豐富獎項與決賽頒獎禮安排

本比賽評審將從三大範疇進行評分：

(一)：「主題契合與理念闡述」佔50%，評估舞蹈與短文是否緊扣並準確傳達防騙訊息；

(二)：「表演技巧與協調性」佔30%；及

(三)：「創意與道具運用」佔20%。

為鼓勵多元表現，若參賽隊伍挑戰「邊跳邊唱」（包含伴唱環節），更可獲取額外10分，最終總分為基礎分 + 額外加分。

同時，為鼓勵全港學校踴躍參與，所有成功提交作品的隊員均可獲由金管局發出的電子證書，而首 300 隊報名隊伍，每位隊員均可獲贈雪糕禮券乙張。賽事設有多個獎項及豐富禮品，冠軍可獲港幣 $3,000 書券、獎盃及實體證書，亞軍及季軍分別可獲 $2,100 及 $1,500 書券、獎盃與實體證書。此外，比賽亦設有「傑出表現獎」（共 2 名，各獲港幣 $1,000 書券及實體證書）、「優異獎」（共 5 名，各獲港幣 $500 書券及實體證書），以及「防騙小先鋒獎」（共 20 名，各獲實體證書）。大會另設「最佳造型」、「最合拍隊伍」、「最佳編舞」及「最有創意」四個創意單項獎（各獲港幣 $800 書券及實體證書）。

大會亦特設「最踴躍參加學校獎」（10 名）及「最佳防騙教育推廣獎」（5 名）以表揚在推廣防騙教育上表現突出的小學。

•「最踴躍參加學校獎」(共10名，獲頒獎盃)：頒發給提交參賽作品數量最多的10間學校

•「最佳防騙教育推廣獎」(共5名，獲頒獎盃)：學校必須下載及使用「金管局防騙資訊教材」進行教學。申請時需附上相關證明，證明包括但不限於交回學生完成的「金管局防騙資訊教材」工作紙副本、於校內展示是次活動之海報之相片，以及早會與學生分享教材內容的相片等請將相關證明電郵至HKMADance@hk01.com，以供評審

專業評審團將於截止後選出 10 組入圍隊伍進入決賽。香港 01 會經由負責老師或家長通知入圍隊伍，出席於 2027 年 4 月舉行的決賽暨頒獎禮即場表演，爭奪冠軍殊榮。

立即化身「防騙智醒大使」，與同學齊齊組隊發揮創意，讓防騙知識隨舞動傳遞，期待在決賽中看到你們的精彩表現！

• 截止日期及時間：2027 年 3 月 7 日（星期日） 晚上 11 時 59 分

• 遞交途徑：所有參賽作品（影片及文字檔）必須經由大會指定網上平台遞交。

• 指定報名及遞交連結：指定報名及遞交連結

• 比賽條款及細則︰比賽條款及細則

• 大量報名安排：如個別學校有超過 5 份報名，可聯絡 HKMADance@hk01.com 或WhatsApp 至 5435 4015提供其他報名方法。

賽果公布及頒獎禮

• 決賽名單：專業評審團將於比賽截止後選出最後十強隊伍進入決賽。

• 決賽暨頒獎禮：將於 2027 年 4 月舉行。香港 01 會經由負責老師或家長通知入圍隊伍，並獲邀請出席活動，即場進行表演以角逐冠軍及各個獎項。

• 結果公布：比賽結果將於活動結束後於金管局網頁 (hkma.gov.hk) 公布。

金管局即將面世防騙教教育支援教材

為了讓小朋友輕鬆掌握防騙知識，金管局正積極製作防騙資訊網上教材，鼓勵老師在學校課堂上運用這些教材，教授學生防騙資訊及遇到騙案時的應對方法，讓學生化身「防騙智醒大使」。家長亦可以下載相關教材，在家中與子女及家人一起學習，將防騙意識融入日常生活，保護全家安全。該套防騙資訊網上教材即將面世，敬請密切留意。

〈資料及相片由客戶提供〉