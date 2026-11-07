華美醫療｜小型診所無牌亦可經營？衞生署指明年底全面實施須登記

旺角一間新開診所「華美醫療」，因門外招牌下貼着「$199診金+三日藥」的大字，收費較市面上大多數私家診所低，加上裝修風格非一般，引起網上熱烈討論，甚至被質疑是無牌診所，今日（6日）經衞生署查證後，確認該處所有註冊醫生執業。不過，有關診所和所在地址，並非持牌私營醫療機構或豁免診所。



其實政府去年10月起接受診所牌照及小型執業診所豁免書的申請，預計診所的法定規管制度最早於2027年12月底始全面實施，即《私營醫療機構條例》下有關無牌營辦診所、以及在未持有有效豁免書的情況下營辦小型執業診所的罰則條文屆時才生效。



小型執業診所能在無牌情況下經營，屬法例漏洞嗎？醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，大部份小型診所由醫生全權負責，而醫生的行為受醫務委員會監管，所以相對安全，「100至200年都係咁睇開㗎啦」。他相信因過渡期造成的監管漏洞風險極低。



林哲玄指，小型診所在「空窗期」間有機會有醫療事故，但風險極低。（資料圖片／湯致遠攝）

「華美醫療」現時並非持牌私營醫療機構或豁免診所，但仍可合法營運，因為政府去年10月起才接受診所牌照及小型執業診所豁免書的申請，預計診所的法定規管制度最早於明年12月底全面實施，即《私營醫療機構條例》下有關無牌營辦診所以及在未持有有效豁免書的情況下營辦小型執業診所的罰則條文屆時始生效。

林哲玄指，立法原意是就藥物儲藏、員工訓練、財政安排、銷售手法及保養設備等方面，規管集團式經營的小型診所。這些診所的醫生只是員工，不負責診所運作，所以才要立法規管診所。由於上述問題也不會引致嚴重醫療事故，所以法例不緊急。而大部份小型診所由醫生全權負責，醫生的行為受醫務委員會監管，所以相對安全，「100至200年都係咁睇開㗎啦」。即使或有可能發生醫療事故，但風險極低。

現時距離條文生效尚有一年，為什麼會有這段「空窗期」？林哲玄解釋，本港有極多小型診所，加上政府要巡查、處理文件等，所以發出豁免書需時。他指，一般小型診所在交齊文件後，約數星期便可獲發豁免書。