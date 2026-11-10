佳宝獲京東供應鏈升級　大閘蟹火速應市　老臣子堅守街坊人情味

企業的投資與併購，往往帶來翻天覆地的改變。早前京東宣布在香港投入高達350億元，這筆巨資不但推動各項業務發展，更悄悄地為香港市民熟悉的本地超市品牌「佳宝」，注入了前所未有的活力。透過京東強大的供應鏈及營運支持，這家扎根香港多年的老字號不但提升了商品質素與物流效率，更在變革中牢牢守住了那份街坊最看重的「人情味」。從基層打拼廿載的資深員工眼中，我們看到了這場「121計劃」如何化作日常餐桌上的高性價比食材，讓這份惠民承諾在門店的每一個角落真實上演。



生鮮採銷骨幹Iris表示，依托京東龐大的供應鏈資源，團隊成功打破常規，極速完成大閘蟹的採購與物流安排。

從文員到生鮮「開荒牛」 京東助兩周極速入大閘蟹

2003年加入佳宝的黃潔賢（Iris），笑言自己比店長芳姐還早兩年入職。從當年一名普通文員，到2010年轉戰生鮮採銷，Iris形容自己是「摸着石頭過河」，一路見證着佳宝由傳統超市不斷跟隨市場演變。但說到最具突破性的改變，必然是京東入主後所帶來的供應鏈升級。

以深受港人喜愛的大閘蟹為例，以往這類重點單品往往需要數個月時間籌備；但去年因政策調整，籌備期被極限壓縮至短短兩周。正當團隊面臨巨大考驗時，京東龐大的產地供應鏈資源發揮了關鍵作用。Iris分享，依托京東的支援，團隊得以迅速鎖定貨源並協調跨境冷鏈運輸，確保大閘蟹鮮活抵港。同時，她更首次透過京東體系親赴內地產地實地考察，親自把關衛生與品質，最終成功讓這批高性價比的「靚蟹」火速應市。這種從貨源、品質到供貨安排的全面提升，讓街坊買得更實惠、更放心。

在京東強大冷鏈及產地資源的支援下，高品質的大閘蟹得以在兩周內鮮活抵港應市，最快12小時從源頭直送到港，讓街坊買得實惠又放心。

「七鮮」品牌入局 廿年店長芳姐延續社區人情味

營運效率大幅躍升，但佳宝那份獨特的社區溫度卻未曾減退。在天后店擔任店長的林秀芳（芳姐），20年來始終扎根前線。無論是街坊來買餸，還是教導新人時總愛掛在嘴邊的「Good wor」，芳姐早已成為社區的「熟人」。「啲客同佢好Friend㗎，好鍾意搵佢傾偈。」Iris如此形容這位好拍檔。

在佳宝打拼20年的店長芳姐，一直在最前線見證著門店商品選擇與營運效率的全面升級。

京東入主後，門店迎來了最大的變化——引入了京東自有品牌「七鮮」及「京鮮舫」的高質商品。起初芳姐還在努力適應新產品，向客人推介「七鮮卷紙」，沒想到新面孔客人竟笑着回應：「我就估到你哋而家可能有賣呢隻卷紙，我喺大陸買過呀，咪特登過嚟睇下囉。」

顧客主動認準京東商品專程到店購買，讓芳姐深刻體會到品牌協同帶來的驚喜。門店貨品選擇多了、品質提升了，但芳姐與街坊有講有笑、主動推薦食材的互動模式依然如一。

佳宝引入京東「七鮮」卷紙後，其高質素吸引了不少顧客專程到店認購。

京東自有品牌「七鮮」的高質商品進駐佳宝，除了卷紙，還有大受歡迎的椰子水，為街坊提供更多具性價比的優質選擇。

芳姐（右）為人熱情，與街坊熟客打成一片；門店即使升級，依然完美保留了社區無可取代的人情味。

市場瞬息萬變 堅守「性價比與人情味」並重

面對現今零售市場的急劇轉變——街市辦促銷、超市賣鮮活，市民的消費模式已不再單一。但在Iris與芳姐看來，京東與佳宝的結合，正好給出了最佳的應對方案。正如Iris所言：「市場係會Keep住變，要人情味，又要性價比，我哋就負責，畀更好嘅選擇。」

扎根香港多年的本地超市老字號「佳宝」，在獲得京東的營運及供應鏈支持後煥發全新活力。

京東透過實質的供應鏈支援與資源投入，不但讓佳宝這個香港老字號煥發新機，更在提升效率與品質的同時，完美保留了那份屬於香港社區的溫暖連結。

（資料由客戶提供）