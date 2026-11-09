「亞洲知識產權營商論壇」月中揭幕　貿發局：推動創新成果拓市場

第16屆「亞洲知識產權營商論壇」及第18屆「創業日」11月19至20日在香港會議展覽中心舉行。貿易發展局今日（9日）舉行記者會，介紹參與企業的創新技術及發展方向，展示企業如何透過香港貿發局平台連繫產業鏈夥伴，推動技術落地及拓展市場。



兩項活動從知識產權及創業發展兩方面相互配合，香港貿發局副總裁朱耀昌表示香港貿發局積極發揮連繫與促成者的角色，推動『官、產、學、研、投、用』協作，希望做到「科研有人投、成果有人用、創新有市場」，讓更多創新成果轉化為具市場價值及社會效益的產品和服務。

出席記者會的大學科研團隊與初創企業代表，期望透過「亞洲知識產權營商論壇」及「創業日」平台，連繫投資者、企業及應用場景夥伴，推動創新技術落地應用及開拓市場。香港教育大學的「智能禮貌襟章—自閉症學童可穿戴式提示裝置」研究團隊代表、文化與創意藝術學系助理教授江肇衡表示，透過亞洲知識產權營商論壇進一步將產品原型推廣至教育界和社區，讓科研成果可以逐步落地使用 。

香港城市大學的衍生初創企業「創氫有限公司」（INNOH2）創辦人李昕則分享創業日有助接觸投資者及潛在合作夥伴，推動融資、市場拓展及技術應用，同時了解各地初創企業的成功經驗，加快技術商業化步伐。