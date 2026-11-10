Meta AI年齡估算技術擴至香港Instagram　防青少年虛報年齡開戶

社交媒體巨頭 Meta 今日（10日）宣布將其人工智能（AI）年齡估算技術擴展至全球，包括香港在內的數以百萬計青少年用戶，將獲得 Instagram「青少年帳戶」的保護措施。即使青少年登記時使用成年人的出生日期虛報年齡，該技術亦能主動識別並將其納入保護機制，包括自動限制聯絡人、內容、使用時間。Meta 亦正繼續在 Facebook 推出這項技術，並預計於今年稍後在全球的 Threads 推出類似功能。



手機螢幕上顯示着Instagram的標誌和一個社群媒體資料夾，資料夾內有X、Instagram、Facebook、Pinterest、Snapchat、Telegram和WhatsApp應用程式。（Getty）

自動限制聯絡對象及使用時間

Meta 指出，要確保所有青少年都獲得這些保護，關鍵在於知道他們的年齡。部分青少年為使用未達年齡要求的體驗而在網上虛報年齡，這一直是整個科技行業面對的挑戰。

十多年來，Meta 與頂尖專家合作開發相關工具和資源，協助青少年及家庭在其應用程式上獲得適齡且正面的體驗。Instagram、Facebook 和 Messenger 上的青少年帳戶為青少年提供一系列內置保護措施，自動限制誰可以聯絡他們、他們看到的內容，以及他們使用這些應用程式的時間。

Meta 透過 AI 技術，能找出懷疑是青少年的用戶，即使他們填報成人的出生日期，亦會自動被納入「青少年帳戶」保護措施。Meta 表示，自首次推出該技術以來，已將更多青少年納入適齡保護，成效令人鼓舞，因此決定於今日推展至全球。

Meta旗下的Facebook、Instagram及Threads。

陸續推展至Facebook及Threads

除了 Instagram，Meta 正繼續在 Facebook 推出這項技術，並預計於今年稍後在全球的 Threads 推出類似功能。

是次技術擴展，亦建基於 Meta 近期與美國各州、屬地及哥倫比亞特區 52 位跨黨派州檢察長達成的協議承諾。作為協議的一部分，Meta 正投資開發更強大的技術，以加強識別青少年及主動識別可能屬於 13 歲以下兒童的帳戶；同時加強識別 13 至 17 歲青少年帳戶的技術，確保他們獲納入專為青少年設計的體驗。

指各地法規欠缺指引 呼籲TikTok及YouTube跟隨

在年齡驗證的法規方面，Meta 表示世界各地雖然迅速推出新法例保障青少年網上安全，但多數法例並未說明科技公司應如何確定用戶年齡。部分法規要求對所有人進行侵入性的年齡檢查，部分則完全缺乏指引，導致科技公司需自行摸索如何在不必要收集政府身份證明文件等敏感資料的情況下掌握年齡。

Meta 指已為年齡保證訂立嚴格標準，但坦言若其他公司不跟隨，網上保護仍會參差不齊。由於 Instagram 僅是青少年使用的眾多平台之一，Meta 呼籲業界同行 TikTok 和 YouTube 亦應採取相同做法，共同保障青少年安全。