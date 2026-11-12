拆解大腦隱形疲勞真相　蔡司跨界將神經科學融入ClearMind鏡片

想像一下，每天當你睜開雙眼的那一刻，雙眼不僅在接收海量且繁瑣的資訊，大腦更需要無間斷地進行過濾與分析，在無形中持續消耗著能量。隨著時間越長，無論你怎麼休息，都難以集中、思緒混亂。你可能以為這純粹是睡眠不足或工作壓力的正常反應，但其實，這或許源於一個你從未察覺的隱形陷阱——你的大腦正默默忍受著「認知負荷」的過載。



在快節奏的生活中，我們頻繁在電腦與手機之間切換視距，這對雙眼和大腦造成沉重負擔

臨床研究首度揭秘：看不清不只眼攰，更會「燒腦」

在這個瞬息萬變的時代，走在繁華的街道上，四周盡是大型戶外廣告牌與閃爍的電視屏幕；低頭一轉眼，又立刻定睛緊盯著手上的智能手機，在不同的屏幕與動態畫面之間高速切換。你以為只是眼睛在看，但其實，大腦才是體內最龐大的圖像處理中心，持續接收並處理成千上萬的視覺資訊。當大腦無法接收到清晰影像時，大腦需要額外能量去「猜測、修正並填補」那些模糊的資訊，這種無形的消耗增加了大腦的「認知負荷」，導致反應延遲、疲勞感加劇以及專注力不足，最終影響生活質素。

猜一猜圖中到底是什麼物件？從形狀與顏色辨認出一個籃球，看似理所當然，但在這個猜想的過程中，早已默默消耗了大量的腦力，造成「認知負荷」。

看一眼就耗盡腦力？德國頂尖科研揭開疲勞真相。為了證明這項現象，蔡司與德國圖賓根大學的頂尖科研團隊合作，在「蔡司視覺科學實驗室」進行了一項前瞻性的腦電圖（EEG）研究。實驗中，受試者佩戴了不同清晰度的鏡片，在真實的視覺環境中觀察他們的大腦活動。臨床研究首證，當視線聚焦於模糊區域時，腦電波和神經活動會顯著增強，證實視覺模糊會增加大腦的「認知負荷」。

全球首次證實視覺模糊會增加大腦的「認知負荷」

從眼睛延伸至大腦神經，蔡司首創有效減輕「認知負荷」光學鏡片

你是否想過，每天佩戴的「鏡片」其實與大腦神經科學息息相關？一般的光學鏡片僅僅集中於鏡片中央區的視力矯正; 擁有180多年歷史的光學領域巨頭蔡司（ZEISS）這此將目光延伸至腦神經科學，將視覺質量與大腦認知負荷建立起聯繫，推出了首款根據神經科學原理研發的旗艦級光學鏡片——蔡司 ClearMind 鏡片系列 。這項突破讓我們意識到，科研級的卓越鏡片不僅能讓你「看得清」，更能讓你「看得輕鬆」。

這款鏡片結合革命性的 NeurOptix 技術，通過腦電圖（EEG）獲取神經科學數據，並基於大數據分析人們的實際用眼習慣，得知視線常停留在鏡片的位置，以及遠、中、近距離之間的切換方式，以最先進的光學優化技術，抵消鏡片周邊令大腦費力的光學雜訊，確保視線在鏡片上最常使用的區域有極致清晰的視覺。

✅ 極致清晰視覺：更廣闊更清晰的視覺範圍、體驗更自然。

✅ 優化模糊邊緣：顯著改善鏡片邊緣模糊，實現流暢切換。

✅ 提升專注力：減輕大腦負擔，讓思緒更加敏銳。

✅ 全天候活力：減少雙眼及腦部疲勞，保持活力與靈活思維，專注力更強。

✅ 提升生活質素：實現真正「看得清、看得舒適」，讓生活更為輕鬆自在。

臨床與用家實證：超過九成配戴者感受大腦負荷明顯減輕

✅ 91% 的 ClearMind 配戴者表示在日常使用中感受到認知負荷有所減輕¹

✅ 84% 的配戴者認為整體視覺及生活品質得到提升²。

隨著視覺體驗變得輕鬆，大腦不再為模糊的雜訊分心，專注力增強，思考變得靈活，你的每一天都更加充實，真正的明晰視覺為生活質素帶來全面提升。

不再讓眼睛透支你的大腦！立刻體驗未來視覺！

蔡司 ClearMind 系列鏡片現已在香港全新上市！立即到蔡司特約授權眼鏡店親身體驗由神經科學驅動的卓越清晰度，讓您的視覺生活提升到全新境界！

有關 ClearMind 鏡片系列及產品資料，請瀏覽蔡司香港視光護理官方網站

附註說明：

¹ 相較於蔡司標準鏡片。NASA-TLX 對感知認知負荷的評估。

² Opinion-based survey among wearers of ZEISS ClearMind lenses in Germany, Italy, India & China (N=298, Single Vision, Digital & Progressive lenses), Carl Zeiss Vision International GmbH, DE 2025 (unpublished, data on file, Top2boxes).

（資料由客戶提供）