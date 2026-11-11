北環綫項目全面推展　致力推動城市前行

港鐵公司與政府簽訂北環綫（第二部分）項目協議，標誌這項重要鐵路工程邁進新里程。公司正全速推展主綫及支綫的設計和建造工程，目標不遲於2034年同步開通。同時，公司亦着手籌備周邊的社區發展，透過建鐵路、築社區，參與建設北部都會區（北都）。



推進北環綫 共建北都

北環綫配合香港未來重要策略發展，全長約17公里，共設8個車站。主綫橫向貫通東鐵綫和屯馬綫兩大鐵路幹線，將北都連繫整個港鐵網絡；支綫亦由新田一帶延伸至皇崗口岸。項目將進一步提升香港高效的集體運輸網絡連接，並為北都提供便捷交通，暢達香港各區、深圳以至大灣區其他地方，是香港融入和服務國家發展大局的重要策略性基建。北環綫是一項規模龐大的鐵路基建投資，充分體現港鐵對香港長遠發展的堅定承諾和擔當，配合特區政府發展策略，通北都、匯兩線、連灣區。港鐵公司在北都的建設，包括北環綫項目的東鐵綫古洞站，以及屯馬綫的洪水橋站，兩個正動工的項目均涉及在營運中的鐵路上加建車站，港鐵公司以創新思維、前瞻規劃，以及工程和營運團隊的緊密配合，克服種種挑戰。古洞站現正全力朝2027年投入服務的目標邁進，而洪水橋站亦進展順利，預計2030年投入服務。

擴展鐵路網絡 創造資源投資社會

新一輪鐵路建設不單進一步拓展香港的鐵路網絡，更將為新社區發展創造條件，提升不同地區的連繫，助力推動香港繼續前行。

港鐵公司作為上市公司，需維持發展動力和不斷提升競爭力，同時，特區政府持有公司約百分之七十四的股份，公司每年透過派發股息將部分盈利回歸庫房，以2025年為例，相關股息約為61億元。在行之有效的「鐵路加物業」模式下，公司的盈利用於支持龐大的鐵路建設、營運、維修及資產更新，讓公司持續提供世界級的鐵路服務，亦為社區創造長遠價值。

鐵路賦予土地價值 建設社區

在「鐵路加物業」的模式下，鐵路周邊的住宅和物業建設，不只是港鐵公司開拓資金，以地養鐵的措施。縱觀過去，自首個「鐵路加物業」項目於1980年在德福花園開始後，綠楊新邨、杏花邨、青衣城，以至其後的九龍站上蓋、日出康城等，透過總體規劃，全面協調，並與不同的地產發展業界夥伴合作，為市民提供宜居、宜樂、交通便捷的社區。公司會繼續配合政府，在北都按序啟動發展，未來的鐵路社區，將構成北都市民生活面貌的重要風景。

落實協議意義重大 推進工程創新里程

在去年簽訂（第一部分）項目協議後，公司提前啟動支綫的詳細規劃及設計，亦率先推進部分工程。支綫香港段的鐵路方案已於今年9月獲得批准。剛簽訂的（第二部分）項目協議，落實主綫餘下工程及支綫的融資及建造，以及兩綫未來通車後的營運、保養、維護及商務等安排。在現時的安排下，公司透過規劃協同，原定於2036 年完成的支綫，將提前兩年與主綫一併在不遲於 2034 年通車。

北環綫工程規模龐大，沿綫地質環境複雜，施工亦須與現有鐵路營運及周邊發展妥善協調。港鐵將以多年來在規劃、建造及營運世界級鐵路的專業經驗，結合創新思維及工程方案，克服工程挑戰，以安全、質量及效率為本，全力推進項目。

（資料由客戶提供）