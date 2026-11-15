導演楊紫燁再獲奧斯卡候選資格　紀錄長臂猿遷居　冀人與動物共存

首位榮獲奧斯卡最佳紀錄短片獎的華人導演楊紫燁（Ruby Yang），憑藉新作《遠山猿歌》，再度獲得奧斯卡獎項的競逐資格。《The Vanishing Song》（《遠山猿歌》）紀錄馬來西亞史里肯邦安社區的一隻野生白掌長臂猿Han，因森林碎片化而被隔絕於山腳社區長達5年，期間牠與居民建立深厚感情，最終因面臨無法找到配偶、非法野生動物走私等困境，獲保育團隊遷移至更大森林。



歷時8個月製作，從逾40小時的影片素材剪接出37分鐘的紀錄片，楊紫燁期望透過製作，帶出人類與動物共存的訊息，又引述已故國際知名靈長動物學家珍·古德（Jane Goodall）的話，「每個人都能帶來改變，而你可以決定自己想帶來什麼改變」。



楊紫燁除了是著名的奧斯卡金像獎獲獎紀錄片導演，亦為港大未來媒體學院總監。（湯致遠攝）

首次執導野生動物紀錄片

從事紀錄片製作逾30年的楊紫燁，2006年憑執導的紀錄短片《潁州的孩子》，獲奧斯卡最佳紀錄短片獎。今次是她首次執導有關野生動物的紀錄片，拍攝緣起是昔日共事過的製片人林忠彪（TP Lim），代表「珍古德協會根與芽馬來西亞分會」邀請合作。

《遠山猿歌》於去年3月拍攝，歷時共8個月，紀錄馬來西亞史里肯邦安社區如何合力營救一隻野生白掌長臂猿Han。Han屬瀕危物種，本應居於森林的牠，因公路建設，迫使牠走入城市。

Han經常在電杆之間攀爬與擺盪，鏡頭捕捉牠敏捷與靈動的一面，背後是製作團隊守候多時的成果。楊紫燁說，相對以往拍攝人類，拍攝動物需要花上更多時間與耐心。

Han經常在電杆之間攀爬與擺盪。（楊紫燁提供）

製片歷時8個月 需埋伏長臂猿出沒地

她舉例，製作團隊雖然掌握Han的習性，知道牠常會沿電纜爬到山下的果樹覓食，但始終難以掌握具體時間，動輒可等約一小時。她說：「可能你幾日都係拍到嗰幾分鐘戲，因為野生動物唔係你可以控制嘅，佢唔會聽話㗎！」

攝錄團隊共拍下42小時36分鐘的影片素材，剪接師Sebastian表示，花了4至5個月，剪接成37分鐘的短片，每個周末會與楊紫燁開會討論，前後修改的版本達數十個。他期望能在片段中涵蓋更多解釋性資訊，如有關Han對生物多樣性的重要、森林碎片化問題等，惟楊則認為這類內容太多會令觀眾覺得沉悶，需要在兩者之間取得平衡。

Han在社區生活了五年，與居民相處融洽，但長遠面臨食物不足、無法找到配偶、非法野生動物走私等困境，保育團隊希望協助牠遷居到更大的森林。居民紛紛表示不捨，片中有人問到，「你有多肯定他會覺得高興？有任何保證嗎？」楊紫燁期望觀眾反思， 「我哋人類係咪應該當野生動物係pet（寵物）呢？係唔應該。佢哋應該有自己原居住地方。」

楊紫燁說，相對以往拍攝人類，拍攝動物需要花上更多時間與耐心。（楊紫燁提供）

楊紫燁到馬來西亞參與拍攝工作，大多時間則透過遙距監導製作品質。（楊紫燁提供）

雄雌互唱寓Han找到伴侶 冀人與動物共存

長臂猿是有名的「森林歌唱家」，雄雌的歌聲各有不同，用以互相溝通交流。《遠山猿歌》最後一段，Han奔向更廣闊的森林，畫面展示浩瀚林海，背景交織著雌雄長臂猿的對唱。楊紫燁指，雄性歌聲來自Han本身，雌性歌聲則由專家收錄，寓意Han最終找到伴侶。她透露，這段背景音反覆修改四、五次，亦堅持使用馬來西亞森林音，確保其真確性。

楊紫燁期望透過製作，帶出人類與動物共存的訊息，若野生動物消費需求不存在，便沒有非法動物走私。她又憶述珍·古德的話，「每個人都能帶來改變，而你可以決定自己想帶來什麼改變。」

楊紫燁期望透過製作，帶出人類與動物共存的訊息。（湯致遠攝）