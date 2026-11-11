中大生棄冷氣房走到前線　JD MALL送裝一體省時　完善售後贏信任

買大型家電最怕「送貨、安裝分開約」，請假等師傅費時又失事。要打破這種傳統零售痛點，背後不但需要龐大的資源支持，更依賴願意由低做起的新一代人才。京東早前宣布在香港投入高達350億元，這筆分散投放於各個業務的龐大資金，正透過不斷升級的服務細節，悄悄改善香港人的生活品質。除了積極拓展線下門店網絡，京東更致力於人才培育及服務創新。透過其JD STAR新星計劃，京東定期到大學招募並培訓未來人才，為香港零售及物流業注入新血。而全新概念的JD MALL，更以突破傳統的「送裝一體」服務及極致的售後保障，為消費者帶來前所未有的購物體驗。這背後，正是一群願意從基層做起、用心了解顧客需求的年輕力量。



中大中文系畢業的杜紀賢，主動選擇到物流前線輪崗歷練，這份經驗讓他日後晉升管理層時更具同理心。

中大畢業生投身一線 送貨上7樓體會顧客所需

畢業於香港中文大學中文系的杜紀賢，正是京東JD STAR新星計劃（JDS）在港澳地區的首屆成員。有別於一般畢業生選擇舒適的辦公室工作，他在2025年2月加入京東後，選擇主動走到前線，先後擔任快遞員、重貨快遞員和分揀員。「當時我想落一線了解快遞物流點樣運作，所以先後做過不同崗位，之後再做營運管理，逐步由前線成長為管理者。」他憶述。

作為 JD STAR 新星計劃（JDS）在港澳地區的首屆成員，杜紀賢（右）不介意放下身段，由基層搬貨做起。

一線的歷練，讓杜紀賢深刻體會到物流不僅僅是搬運。他難忘一次與同事合力將合共6、7百公斤的大件貨物搬上唐樓7樓，雖然過程辛勞，但當高齡獨居老人連聲道謝，甚至拿出家鄉特產分享時，他深深感受到這份工作的意義。這份同理心，讓他日後晉升為葵青運營中心副站長後，更懂得如何協調前線與後勤，確保每一件重貨、每一項配送安排都能妥善完成。「當你做過前線，就會更加明白，每個崗位都要好好配合，咁先可以回應到客人實際嘅需要。」杜紀賢說。

晉升為副站長的杜紀賢（左二）表示，前線的實戰經驗讓他更懂得從同事及客人的角度出發，妥善協調各項配送安排。

JD MALL 銷售員趙啟賢表示，前線員工最看重顧客的實際需要，而「送裝一體」的極速安排往往令客人喜出望外。

JD MALL「送裝一體」省時便利 顧客喜出望外

前線物流團隊的努力，為JD MALL的創新服務打下了堅實基礎。其中最受顧客歡迎的，莫過於無縫銜接的「送裝一體」服務。在灣仔超級體驗店擔任小家電及冷氣銷售的趙啟賢指，傳統購買分體式冷氣，顧客往往要分開預約睇位、送貨及安裝，費時失事。

「我哋喺前線做Sales嘅，唔會一味掛住自己講，最緊要係聽啲客想要乜。」趙啟賢表示，送裝一體的安排讓顧客直呼「好方便」。從約定睇位到送貨安裝，整個流程可以節省客人足足一個星期的時間。更重要的是，送裝一體的基本費用已包含在冷氣售價內，顧客毋須另外付費，除非涉及拆舊機、加玻璃等額外工程。他指，這種省時又價格相宜的安排，為店舖帶來了大量回頭客。

京東物流團隊落力執行「送裝一體」服務，讓顧客在購買大型家電後毋須再苦候預約，大幅節省時間。

完善售後保障 7日無理退貨建立長久信任

除了購買及安裝過程的便利，JD MALL更提供超越市場標準的優質售後服務，為顧客派定心丸。翻查京東官方資料，JD MALL提供「7日無理退貨」、「30日只退不換」及「180日只換不修」等極致保障，確保消費者買得安心。這種以客為本的理念，與趙啟賢一直堅守的服務態度不謀而合。他認為，銷售不只是完成一筆交易，而是在了解需求、耐心服務的過程中，與顧客建立起長久的信任。

位於灣仔的 JD MALL 帶來全新購物體驗，其破格的售後及配送服務，深受消費者歡迎。

從走進大學校園吸引新星就業，到線上線下的貼心服務，京東致力於將優質的生活體驗，裝載進香港的日常之中，全方位服務香港產業生態與本地民生。截至目前，京東在港投資已超350億港元，面向未來三年的「121」計畫將通過門店拓展、物流升級、服務擴容，帶動超過10,000個本地就業。

（資料由客戶提供）