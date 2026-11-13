照顧者系列｜七旬妻獨力照顧丈夫　社工鄰里物管連心築安全網

「如果有一日我病咗，你要陪住我。」

這句話是麗容當年答應余生求婚前提出的約定。半個世紀過去，約定依然，角色卻悄然對調。隨着余生患上腦退化症，昔日守護家庭的一家之主，如今需要妻子悉心照顧；而麗容亦以不離不棄的陪伴，成為丈夫最堅實的依靠。

這段照顧路上，守護他們的並不只有彼此。由保安員、街坊鄰里到社工，總有人在他們最需要的時候伸出援手。當年參與建邨的余生或許未曾想到，數十年後，當自己與家人面對新的生活挑戰，默默陪伴在旁的，正是這個他生活了大半輩子的社區。昔日的一磚一瓦，化成今天鄰里間一份份真摯的關懷，讓這對老夫婦知道，照顧路上從來不只得他們二人。

攝影：鄧倩螢



余生與麗容經媒人牽線結成夫婦，互相扶持走過半世紀。（鄧倩螢攝）

情緣牽絆半生 平淡是福

余生與麗容經媒人牽線結成夫婦。婚後，兩人在這個社區建立家庭，在柴米油鹽的平凡日子裡攜手走過五十多個寒暑，把「平淡是福」四個字活成了日常。對曾任釘板工人的余生而言，這裡更別具意義 — 不僅是他與妻子的家，更是他親手參與興建的地方。由新婚到白頭，這片熟悉的土地盛載着二人無數生活點滴，見證了半生歲月。

然而，隨着余生的記憶逐漸褪色，原本平靜的生活泛起波瀾，照顧的重擔亦悄然落在麗容肩上。

從青絲到白髮，兩人早已成為彼此最安心的依靠。余生卻始終沒有忘記兩件事：飲茶和妻子。每次外出，也總愛跟在麗容身旁。（鄧倩螢攝）

堅持獨力照顧丈夫 曾陷崩潰邊緣

余生漸漸忘記洗澡，又會胡亂插拔電器插頭，日常生活處處暗藏風險。回想照顧初期，麗容坦言只知道丈夫一天比一天健忘，卻不知如何應對。

「我真係乜都唔識，唔知個病係咩，唔知點照顧佢。」

面對突如其來的轉變，麗容只能一邊照顧，一邊摸索。生活亦逐漸圍着丈夫打轉。即使照顧工作日漸繁重，她始終捨不得把丈夫送進安老院，寧願帶着他到社區中心參加活動、到街市買餸，盡力維持兩人多年來熟悉的生活節奏。

然而，照顧從來不是易事。隨着丈夫病情變化，麗容不但要肩負繁重的照顧責任，自身健康亦每況愈下。月曆上密密麻麻排滿兩人的覆診日期，對未來的憂慮亦與日俱增，她坦言曾一度感到喘不過氣。

在「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」的社工謝姑娘(圖左)支援下，余太的照顧路上並非孤單。（鄧倩螢攝）

社工同行 走出照顧低谷

正當麗容徬徨無助之際，她接觸到「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」。這個由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的計劃以照顧者為本，透過評估照顧者的需要，提供適切支援，陪伴他們走過不同的照顧階段。

社工謝姑娘與麗容面談後，透過照顧歷程規劃，協助她梳理照顧路上的壓力與挑戰。一直把丈夫放在首位的她，即使受眼疾及長期病患困擾，仍堅持親力親為，長年的照顧責任令她身心俱疲。

在謝姑娘陪伴下，麗容逐漸認識社區資源，並參加照顧者互助小組。在分享照顧經驗與生活點滴的過程中，她逐漸感受到照顧路上有人同行。最令她感激的，是計劃提供的暫託服務。當她需要跨區接受治療時，社工協助照顧余生，讓她得以安心就醫；平日余生接受暫託服務期間，她亦能暫時放下牽掛，稍作休息。

保安員英姐巡樓時總會多望一眼、多問一句，默默守護社區長者。（鄧倩螢攝）

鄰里守護 築起社區隱形安全網

然而，支撐麗容走下去的，除了「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」的支援服務，還有來自社區不同角落的關心與守望。

在屋邨任職保安員二十年的英姐，本身也是區內居民。多年來，她看着不少街坊由年輕住到白頭，也見證着這個社區一步一步老去。對她而言，街坊早已不只是住戶，更像家人。熟悉余家情況的她，每當看見余生獨自下樓，總會特別留神，主動上前問候兩句，看看他要去哪裡、是否需要幫忙。在英姐眼中，巡樓時多望一眼、多問一句，不過是舉手之勞；只要能及早察覺異樣、避免意外，讓街坊平平安安回家，便已足夠。

同樣在這個社區落戶數十年的街坊好友儀姐，亦是這張安全網的重要一環。她笑言，年輕時曾與麗容一同擔任互助委員會成員，為街坊大小事奔走，只盼社區變得更好。數十年過去，兩人的角色雖然改變，但守望相助的初心卻始終如一。得知余生需要照顧後，儀姐總會多留一分心，不時上門探望問候；煮了飯菜，也會特意送上一份。對她而言，守望相助從來不只是口號，而是融入日常的習慣與牽掛。

余太「閨蜜」儀姐，一同築起社區安全網。（鄧倩螢攝）

「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」相信，照顧者需要的不只是服務支援，更是整個社區的同行與守望。計劃透過連繫屋邨內不同持份者，讓更多與街坊朝夕相處的人認識照顧者的需要，了解社區可用的資源，從而在日常生活中多留意一步、多關心一句，共同為有需要的家庭築起一張溫暖的安全網。

透過社區夥伴的守望，例如屋邨保安員，讓點滴關懷融入日常，陪伴照顧者走過不容易的照顧路。（鄧倩螢攝）

社工與保安 共同守顧雙老家庭

余家半個世紀的人生軌跡，始終與這個社區交織。昔日余生參與建邨、麗容服務街坊，在社區播下互助的種子；今天，種子長成鄰里間的關懷，回到他們身上。多年來，香港賽馬會慈善信託基金持續捐助並推動照顧者支援服務發展，致力幫助照顧者保持身心健康，照顧長者摯親，並推動建立照顧者友善社區。「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」便是其中之一──在照顧者迷惘時為他們導航，在疲憊時與他們同行，陪伴他們走過照顧路上的高低起伏。

一個社區的溫度，從來不在於做了多少大事，而在於每個人都願意在自己的位置上多行一步。每一句問候、每一次留意、每一個舉手之勞，都能成為照顧者前行的力量，讓他們知道，身邊始終有人惦記、有人同行。