天氣轉涼家長湧校服店撲冬衣：驚再凍返　校方延長換季期應對

天氣飄忽，本周二（10日）的溫度一度創入秋以來新低，但周末又會回升。部份學校尚未正式統一換冬季校服，不少家長急忙到校服店為子女添置冬季校服，網上流傳有校服商舖外大排長龍。《香港01》記者今日（12日）到旺角其中一間校服店視察，有家長特地為女兒買外套，以免天氣反覆令子女着涼。



太子道西金綸校服店，門外有不少存貨準備出售。（馬耀文攝）

網民形容買校服排長龍：勁過炒iphone duo

天文台於周二（10日）曾錄得最低氣溫攝氏17.5度，創入秋以來新低，新界地區普遍再低一兩度，不少家長匆匆到校服店入貨。有網民上載照片顯示，有校服店門外昨日（11日）大排長龍，人頭湧湧。網民留言稱「最少排一個鐘至有得入到場，仲有機會要訂至有貨無現貨」，更誇張指「勁過炒iphone duo」。

有家長聞悉校服店排長龍 趕在上午光顧避人潮

記者今日（12日）到太子道西的金綸校服店，家長蘇女士的孫女讀六年級，她到來為孫女買冬季運動衫褲。蘇無奈表示，其實去年已買好冬衣，豈料近日翻箱倒櫃也遍尋不獲：「唔知放咗去邊，所以要再買過」。近日天氣轉涼，今日趁空檔趕來購買；縱然孫女已經是小學最後一年，「著埋今年都冇用」但為免著涼仍得添置。

另一位家長黃太亦聽聞連日來校服店大排長龍、冬季校服十分搶手，故今早提早到來，希望避開排隊人潮為子女添置厚外套。她說：「都驚嚟緊又再凍返。」又表示早前忘記透過學校統一訂購，只好親自到門市購買，並笑言新買的校服外套等，日後可留給胞弟穿著。

有家長到校服商買校服。（馬耀文攝）

近年天氣反覆 荃灣商會學校延長換季期

荃灣商會學校校長周劍豪表示，學校普遍設有夏、冬季校服交接期，該校以二十四節氣的「立冬」前後為過渡期。惟近年天氣反覆難測，現已將交接期延長至3至4星期，讓學生按氣溫自由選擇合適衣著，直至11月30日才統一換上冬季校服。

他指出，若氣溫突然急降或天文台發出寒冷警告，校方會彈性及人性化處理，容許學生穿著個人禦寒衣物回校。此外，校方平日亦備有家長捐贈的校服，遇上氣溫驟降等突發情況，有需要的學生可隨時借用保暖。