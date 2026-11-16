開箱滙豐銅鑼灣旗艦分行！打破傳統銀行框框 打卡即賺「獎賞錢」

銀行體驗從此全新定義！滙豐位於銅鑼灣京華中心的全新旗艦分行現已隆重開幕。這座佔地約32,000平方呎、樓高5層的新地標，除了在一般營業時間提供傳統銀行服務外，更打破傳統銀行體驗的界限，每周7天為大眾提供「超越銀行服務」的多元體驗。作為全港滙豐首間集銀行服務、理財策劃與生活體驗於一身的旗艦分行，這裡將一站式兼顧客戶的財富規劃同身心健康。



告別沉悶！G/F設專屬「獎賞錢」實體店 直擊KOL直播兼打卡

踏入地下的「Reward+專區」，這裡特別打造了實體陳列空間，精選展示Reward+的人氣商品，讓大家可以近距離查看商品質感與細節。以往主要簽卡賺「獎賞錢」；現在指定銀行交易與在旗艦分行完成指定活動都可以賺取「獎賞錢」，打造理財和生活體驗的生態圈。

同層的「Live Studio直播間」更會邀請星級KOL及各界專家主持理財或生活品味節目，由直播帶貨到深度訪問都應有盡有，大家記得鎖定最新節目表來聽直播分享；而在沒有直播節目的時段，大家更有機會進入直播間與滙豐獅子「史提芬」和「施迪」合照。愛打卡的你，也不能錯過同層的「滙影照相館」，製作個人化的香港主題照片，並可帶走照片留下獨特印記。

此外，分行特別展示精選M+藏品的圖像，令銀行化身為文化據點，讓客戶彷彿在這座城市的核心地段，延伸M+體驗，令日常的銀行服務體驗，頓時變成一趟連結文化、城市與生活的旅程。

1樓財富滙想站互動學投資 歎人氣Bacha Coffee夿萐咖啡

走到一樓，大家可以先到「財富滙想站」，利用互動iPad及模擬交易遊戲，以生動好玩的方式及豐富的市場資訊，輕鬆直觀地學習投資理財知識；這裡同時是賺取「獎賞錢」的任務點之一，大家只需試玩理財小遊戲及設定財務目標，即可輕鬆賺取「獎賞錢」。

同層更引進人氣精品咖啡品牌「Bacha Coffee夿萐咖啡」，大家能以「獎賞錢」兌換各式咖啡、糕點及精美禮品，歎住靚啡學理財。

2樓引進Tea WG及醫療級健康評估 黃昏放工更可玩瑜伽

財富管理不只是投資，亦是為家庭及未來作準備。二樓主打全方位「健康與未來」為主題。讓客戶在繁忙都市中放鬆身心，探索更積極、全面的健康管理方式。 愛茶人士可於「Tea WG」以「獎賞錢」兌換高級茶飲、禮盒及茶具。「滙豐保險尊尚健康管理」則提供多元化的健康管理，包括功能性健康評估、手法治療體驗、VR 認知健康體驗，以及其他尊尚未來健齡創新體驗，讓客戶更容易接觸健康管理及預防概念；最驚喜的是，同層的「體驗空間」讓分行成為一個可以學習及交流的地方，舉辦財富、健康及社區活動，包括講座、瑜伽等。當中部分精選活動更可透過「獎賞錢」兌換或預約，令獎賞不只停留在商品層面，更延伸至各項「超越銀行服務」的特色體驗。

此外，針對有家庭需要的客戶，特設「海外升學規劃專區」，由Britannia及True North Education的專家提供一對一的英美升學諮詢，助家長輕鬆為子女鋪路。

分行員工專屬制服特別聯乘本地潮牌CLOT設計，完美展現充滿活力的專業可靠形象。

職員制服大有來頭！聯乘潮牌CLOT展現型格專業

除了創新的硬件設施，新分行的軟件配套同樣突破傳統。滙豐以「Banking Redefined」為概念，與本土潮流品牌CLOT聯乘，為員工打造分行專屬制服。破格設計將創意美學完美融入滙豐專業可靠的服務精神，象徵客戶由踏入分行那一刻起，每一次的交流與互動體驗皆被徹底全新定義。

必收藏尋寶攻略：跟住3大Check point賺$75「獎賞錢」

介紹了這麼多精彩設施，當然要馬上約親朋好友去銅鑼灣新分行打卡朝聖！滙豐更準備了超吸引的「獎賞錢」Hunt活動，只要跟住以下攻略完成任務，即場可賺取高達$75「獎賞錢」：

• Check point 1（G/F滙影照相館）：與滙豐獅子拍攝香港主題照片，向職員展示即可輕鬆賺取$5「獎賞錢」。

• Check point 2（1/F財富滙想站）：分為兩部分，（Part A）只要試玩理財遊戲、分享體驗至社交媒體（記得加上#HSBCWealth），即賺$20「獎賞錢」；（Part B）登入HSBC HK App內的「Future Planner」設定財務目標，可再賺$30 「獎賞錢」。

• Check point 3（2/F未來規劃站）：揀選心水虛擬角色並完成健康或退休問卷，向職員展示結果即賺$20「獎賞錢」。

全新滙豐銅鑼灣旗艦分行不但顛覆了傳統銀行的刻板印象，更成功打造出一個結合藝術、品味與休閒的城中新地標。大家在這裡不但可以透過各項互動任務輕鬆賺取「獎賞錢」，更能盡情享受兌換的樂趣，都能讓你真正感受理財與Lifestyle完美結合的專屬樂趣！約定大家銅鑼灣滙豐見！

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本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。

投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借？

優惠受條款及細則約束。

1月1日、農曆年初一至初三及12月25日聖誕節除外。

（資料由客戶提供）