零售界近千名精英齊集　2026傑出服務獎頒發80獎項

匯聚全城服務精英，被視為本港零售界最高榮譽殿堂的香港零售管理協會「2026 傑出服務獎」，日前於尖沙咀龍堡國際胡應湘宴會廳盛大舉行結果發佈會。這項自1986年起舉辦的年度指標盛事，多年來透過連串實戰競逐與經驗交流，不斷刷新業界的服務天花板。今屆大會以「擁抱零售新世代 革新服務建人才」為主題，面對瞬息萬變的消費市場，號召同業打破傳統框架擁抱新思維，全力推動服務革新，並透過專業培訓育才造秀，攜手為零售業注入新活力。



「零售直播王大獎」競爭激烈，各品牌精英憑亮眼直播銷售表現脫穎而出奪獎。

新增設的「我最喜愛零售直播王大獎」由麥當勞代表奪得，在公眾投票中展現極高人氣。

增設公眾投票 直播獎項掀熱潮

今屆賽事競爭依然激烈，共吸引460名零售精英報名參與，角逐逾80個殊榮。因應近年席捲本港零售界的直播帶貨趨勢，大會今年特別新增了「我最喜愛零售直播王大獎」，並開放予公眾參與投票。這項新增大獎深受歡迎，各參賽短片的總瀏覽量更強勢突破2萬7千人次，足見直播營銷在零售市場的龐大影響力。

逾280位表現出眾的前線員工獲委任為「零售大使」，在香港零售管理協會主席謝邱安儀女士及副主席區文慧女士和黃曦嵐先生見證下宣誓，承諾傳承優質服務精神。

實惠團隊憑藉出色的臨場發揮與團隊默契，榮獲「最具創意隊伍獎」。

逾280精英獲委任「零售大使」 傳承優質服務

在發佈會同場的委任典禮上，逾280名表現出眾的前線同業獲委任為「零售大使」。他們在協會主席謝邱安儀女士，以及兩位副主席區文慧女士和黃曦嵐先生的監誓下齊心宣誓，立志竭盡所能為顧客提供優質服務，並將寶貴經驗傳承予年青一代。當日出席見證的嘉賓還包括協會董事會成員關百豪博士及馬景煊先生等，與近千名業界人士共聚一堂，場面盛大。

2026得獎者名單

無懼市道挑戰 真誠服務感動顧客

面對現時充滿挑戰的市況，香港零售管理協會主席謝邱安儀女士致辭時指出：「過去日子，零售市道相當不容易，前線從業員面對著各種前所未有的挑戰及壓力。」 儘管大環境艱難，她特別讚揚一眾前線員工展現出無比的韌性與專業精神，在困難時期依然緊守崗位，堅持以真誠服務感動顧客，直言前線員工的付出絕對值得尊敬。

入圍者在同業熱烈打氣與閃爍燈牌簇擁下昂首進場，現場氣氛歡騰高漲。

總結︰

面對瞬息萬變的消費市場與新世代的挑戰，香港零售管理協會將繼續與業界同行，鼓勵零售企業擁抱新思維，積極推動服務革新。協會期望透過「傑出服務獎」及經驗傳承，為行業培育更多優秀人才，攜手帶領香港零售業突破逆境，提供更卓越的顧客服務。

麥當勞團隊奪得「最佳參賽隊伍獎」金獎。

大會頒發「最佳培訓獎」，肯定企業在培育新世代零售人才方面的卓越付出。

「美容及個人護理產品組別」得獎者（萬寧代表）在台上接受業界肯定。

朗豪坊代表憑出色服務表現，勇奪「STA新秀組別」殊榮。

「便利店／超級市場組別」得獎者（fusion代表）喜獲殊榮，展現前線真誠服務力量。

新鴻基地產於商場/物業管理組別囊括多項殊榮。

（資料及圖片由客戶提供）