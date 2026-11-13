APEC交通管制懶人包｜上深圳要留意！港車北上或Call車有無影響？

深圳即將於APEC會議期間實施一系列交通及低空管制措施。準備北上消費、辦事或自駕遊的港人注意，不論是「港車北上」、租車自駕，還是打算帶無人機航拍，都有全新規定需要遵守。以下整理5大重點懶人包，一文睇清限行、禁飛及公共交通半價優惠等實用資訊。



2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。這是中國繼2001年上海和2014年北京之後，第三次舉辦APEC峰會，也是深圳首次承辦該級別盛會。 (Getty)

港車北上、兩地牌獲豁免限行

管制時間：11月17日至20日，每日上午6時至晚上10時。

管制範圍：福田、羅湖、南山等六區實施外地車臨時限行。

對港人影響：不受影響。深圳市政府明確豁免香港號牌車輛（包括「港車北上」的香港牌私家車，以及香港與內地兩地牌車輛）。

上述車輛僅獲豁免「本次APEC外地車限行措施」，在內地行駛時仍必須嚴格遵守內地其他一般的道路交通安全法規。

詳見另稿：APEC深圳出行｜非｢粵B｣每日限行16小時 港車北上、兩地牌獲豁免

APEC會議將於今年11月在深圳舉行。（深圳發布）

網約車（Call車）不受限 租用非「粵B」車須守規

Call車/的士：持道路運輸證件的客運車輛（如的士、網約車）可獲豁免，因此港人北上用App「Call車」出行不受影響。

租車自駕：若在內地租車公司租用非「粵B」牌（非深圳車牌）、不配備司機的自駕小汽車，則不獲豁免，必須嚴格遵守上述的外地車臨時限行規定。

2026年11月10日，中國深圳市，一面印有「APEC CHINA 2026」標誌的旗幟正隨風飄揚。（Getty）

搭車最著數：地鐵、巴士全線半價

為鼓勵會議期間主動停駛私家車並改為「綠色出行」，深圳市內公共交通將提供優惠及加強服務：

車資優惠：APEC會議周期間，深圳地鐵及巴士票價將一律五折（半價）。

班次加密：地鐵部分繁忙路線班次間隔將縮短至最密2分鐘一班，並視乎人流調配備用列車。

巴士擴展：額外新增50條地鐵接駁專線，整體班次運力提升20%。

深圳地鐵站的APEC主題裝置。（深圳發布）

嚴格實施「禁飛令」：全城禁飛無人機

打算帶無人機北上航拍的港人必須注意，深圳正分兩階段實施低空空域管制：

第一階段（11月7日至10日）：禁飛範圍限於福田區及南山區。

第二階段（11月11日至21日）：禁飛範圍擴大至深圳全市（僅深汕特別合作區獲豁免）。

*罰則：期間嚴禁各類無人機、通用航空器及升空物飛行。違者可被依法追究刑事責任（安全保障、應急救援等七類依法獲批的特殊任務除外）。

2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。這是中國繼2001年上海和2014年北京之後，第三次舉辦APEC峰會，也是深圳首次承辦該級別盛會。 (Getty)

提提自駕人士：全市禁止響號5年

除了APEC會議期間的臨時措施，深圳已於本月1日起實施長達5年的「禁鳴喇叭」規定：

全市所有道路全日24小時禁止車輛響號，違例者將面臨300元人民幣罰款（部分緊急情況有豁免）；一年內違規三次及以上，第三次起每次罰款500元人民幣。自駕港人必須留意駕駛習慣，避免誤墮法網。