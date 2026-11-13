太古「港樂．星夜．交響曲」受天氣影響　延至11.14　詳看安排

香港管弦樂團（港樂）一年一度的戶外音樂盛會——太古「港樂‧星夜‧交響曲」，原訂於今日（11月13日）晚上於中環海濱舉行，官方公佈，由於天文台預測今晚將有驟雨及狂風雷暴，需要改期至明天（11月14日／星期六）晚上7時30分舉行。持票人士可憑原有的門票進場。主辦機構呼籲，請密切留意港樂網站及社交媒體的最新消息。



香港管弦樂團（港樂）公布改期。（港樂Facebook）

太古「港樂‧星夜‧交響曲」為港樂一年一度免費大型戶外音樂會，亦是香港備受矚目的文化盛事，每年吸引過萬名觀眾入場參與，在維港星空下共同感受現場管弦樂的魅力。項目費用全免，市民須在網頁預先登記門票。

音樂會由新任音樂總監貝托祺首度帶領港樂呈獻，貝托祺會與范．克萊本國際鋼琴大賽金獎得主沈靖韜在聖桑趣味盎然的《動物嘉年華》中合奏。港樂首席單簧管史安祖與歌手莫琳將分別送上歌舒詠名曲。在約翰．威廉斯絢麗的《星球大戰》組曲過後，柴可夫斯基的《1812序曲》將在璀璨煙花下，為盛會畫上圓滿句號。

2024年11月16日，太古「港樂‧星夜‧交響曲」在中環海濱舉行，最終因大雨而腰斬。（港樂Facebook影片截圖）

+ 3

2024年11月16日，太古「港樂‧星夜‧交響曲」曾在舉行期間，因天公不造美，活動開始後一直滂沱大雨，最終在演奏兩首樂曲之後腰斬。

今年度的音樂會，官方早已列明，如果遇惡劣天氣，主辦機構將於音樂會原定日期下午4時在港樂網頁hkphil.org及社交媒體上宣布把音樂會順延至翌日（即11月14日），於相同時間及地點舉行。