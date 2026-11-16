毅行者2026｜周潤發稱組「發記跑會」因怕蛇要壯膽：咬就咬佢哋先

樂施毅行者2026本周五（20日）起舉行，除了100公里項目，今年新增50周年限定版的20公里項目，演藝界出名的跑步好手周潤發與樂施大使黃浩然及一眾「發記跑會」的隊友支持此籌款活動，毅行者前夕，周潤發與隊友練山時又爆金句，自爆組織跑會因自己「驚蛇又驚鬼」：「同朋友一齊行山壯膽，咬就咬佢哋先。」



周潤發是圈中出名的跑步好手。（公關提供）

樂施會今日以「跟著發哥去毅行」分布周潤發與樂施大使黃浩然及一眾「發記跑會」隊友的練習片段。

60歲才開始行山自稱年資短 美食是動力：唔食嘢跑嚟做乜？

周潤發在片中稱60歲才開始行山，只行了十年，年資很短，又幽默調侃組織「發記跑會」是因為自己「驚蛇又驚鬼」，笑言「同朋友一齊行山壯膽，蛇會咬佢哋先嘛」。

黃浩然則指周潤發非常支持樂施會活動「一開聲跑會隊友都會支持」，又解釋每次吸引許多人來是因為「發哥每次都會安排美食畀我哋」，周潤發即反問「唔食嘢跑嚟做乜？」

毅行者參加者必須四人組成一隊，圖為毅行者2024抵終點的部分100公里毅行者隊伍。（資料圖片/顏銘輝攝）

「樂施毅行者」2026將於2026年11月20日至22日舉行。（樂施會）

「樂施毅行者」2026何時舉行？

．2026年11月20日至22日舉行

毅行者將於11月20日早上起舉行。圖為2024年活動。（樂施毅行者Facebook）

「毅行者」是什麼？

‧ 參加者必須四人組成一隊

‧ 日夜趕路，於48小時內橫越100公里麥理浩徑

．一路上互相扶持，互相鼓勵，共同克服種種困難。

‧ 最少提前三個月開始組織支援隊伍、計劃行程及不斷練習。