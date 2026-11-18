「二十周年對一家公司而言，正是由少年轉向青年、蓄勢待發的新起點。」香港航空董事長王曉東以這句充滿力量的開場白，表達出港航的全新篇章。香港作為首屈一指的國際航空樞紐，其全球地位舉足輕重，而香港航空在過去二十年來，便始終如一地陪伴著香港人高飛，成為連繫世界的重要橋樑。適逢港航迎來20周年慶典，《香港01》特別邀請到香港航空董事長王曉東（東總）接受獨家專訪，深入剖析由他接手管理以來的挑戰，以及對公司未來的宏大願景。透過他的獨到視覺，我們將看到港航如何秉持「微笑啟程」的初心，憑藉扎根香港的優勢與國際化的視野，引領香港航空業邁向更輝煌的發展航道。



印有20周年特別版拉花圖案及全新紫荊花尾翼標誌的港航客機展翅高飛，呼應今年「Look up & Smile 微笑啟程，相伴廿載」的口號，象徵港航邁向由少年轉向青年、蓄勢待發的新起點。

視覺煥新：以「微笑」重新啟程的本土情懷

提到香港航空20周年的里程碑，東總謙懇笑說：「這個20周年其實對一家公司來講，年頭不算長，尤其我來了一年，我認為港航正處於一個由少年轉向青年、正昂首向前走的年紀。」 對他而言，20周年不只是一個慶祝的節點，更是完善以往不足、重新起步的核心時刻。

為了迎接這個新階段，港航今年提出了「Look up & Smile 微笑啟程，相伴廿載」的口號，並於5月公布了以「綻放」為設計核心的新企業視覺。當被問及這架在11月抵港、印有20周年特別版拉花圖案的新塗層設計的客機時，東總眼中閃過一絲自豪：「這次飛機尾翼上的新logo，其實融入了很深厚的香港本土化元素，它本身就是紫荊花，跟香港特別行政區的區徽特別接近。」 他欣慰地分享，新設計融合品牌傳承與現代設計，展現香港的活力、韌性與無限可能。香港航空期望以此凝聚團隊力量，延續品牌精神，以更具活力、更貼近當代旅客期望的形象迎接未來發展。」

新塗裝以鮮明的紅白配色呈現，機腹特別印上大型「Hong Kong Airlines」字樣，讓飛機在空中飛越時更易於從地面辨識。尾翼則採用放大的紫荊花標誌，猶如花朵在天空綻放，呼應品牌的設計理念，亦彰顯香港航空植根香港的特色。

除了外觀的蛻變，港航亦從細節處提升旅客的飛行體驗。東總指出，機艙內部已換上全新布料椅套及地氈，而辦理登機手續的櫃檯亦已於今年5月底遷入香港國際機場全新的二號客運大樓（T2），當時已率先在櫃檯應用全新視覺設計，讓旅客耳目一新。港航將按計劃逐步把新設計推展至整個機隊，以及其他航點的登機櫃檯，為旅客帶來更一致的品牌體驗。

搬入配備新一代智能登記設施的T2，大幅縮短了旅客的等候時間。「我們由外到內都希望在這個節點上，把『香港』這個元素做得更深入，」東總強調，他不僅希望旅客喜歡這家公司，更盼望員工能從心底裡感到自豪。

扎根香港：無懼成本壓力 堅守全服務承諾

要在競爭激烈的香港航空市場突圍而出，殊不容易。擁有豐富航空業與企業管理背景的東總，對安全、運行的要求絕對嚴格︰「在安全的落實上絕不能打一點折扣。」他語氣堅定地說。

話鋒一轉，談到港航在香港市場的定位，東總流露出一份對這座城市的情懷。「港航的定位是，扎根在香港、以香港為基地，既服務於香港市民，也凸顯出國際化全面服務的品牌。」東總表示，這份「本土」與「扎根香港」的理念不僅是一種情懷，更是公司未來發展的基石。

不少港人對港航的印象是機票價格具吸引力，但在近年全球航空業面臨巨大營運成本的壓力下，如何保持這份優勢？東總坦言，航空公司的最大成本往往不受控，例如飛機採購、航材維修，以及波動極大的航油價格。但他隨即向旅客大派定心丸：「我們在安全投入的成本是絕不能降的。我們要做全服務航空公司，我相信我們專業優秀的一線團隊，在服務品質上一定是表現卓越。」

這份對服務的堅持，正正體現在那些令港人會心微笑的機上細節中。由商務艙繼續聯乘著名粵菜食府「采悅軒」，到經濟艙貼地親切的「兩餸飯」及街頭小食，以至全港首個且唯一允許寵物進入客艙的創新服務，港航都精準地抓住了港人的心，讓三萬呎高空充滿著熟悉的香港人情味。至於旅客最關心的航班延誤問題，東總亦表示公司正不斷優化飛機調配與旅客安排，致力減少對行程帶來的不便。

步入港航的飛行培訓中心，我們看到一比一模擬駕駛艙和完善的機艙訓練設施，以及一班朝氣勃勃的新入職機組人員正在受訓，完全感受到這家航空公司強烈的本土脈搏。

放眼未來：籌劃引入新機型 拓寬洲際航線版圖

既然定下全服務航空的宏大願景，未來的硬體升級自然成為焦點。談及機型，他表現雀躍︰「目前港航機隊擁有26架全空中巴士客機，當中A320和A330飛短中途航線表現很好，但要開拓更多洲際遠程航線，希望未來可引入更多不同機型。」

東總表示，依託香港國際樞紐的優勢，目前網絡已覆蓋亞太區和北美超過30個主要城市。「今年冬季，港航直飛悉尼、墨爾本及溫哥華的航班將增到68班。」他滿懷信心地說，今年中轉旅客比例的提升，為拓展洲際航線打下了極好的信心基礎。

港航與香港海洋公園展開三年策略合作，推出「Panda Friends」主題客機，將香港獨特文化、親子旅遊及生態保育教育融入飛行體驗，把品牌特色與社會責任帶上高空。

與港同行：培育團隊與推動社會責任

港航目前擁有約2000名員工，並自設飛行培訓中心。東總寄語這班陪伴港航成長的團隊：「我希望員工們能按規矩辦事，把安全落實到位。」同時，他亦願意看到員工們發揮自身個性與特點，共同建立一個充滿活力的團隊。

除了穩健營運，港航亦深明「與香港同行」的社會責任。東總特別提到，2026年與海洋公園展開三年策略合作，推出Panda Friends主題客機。他指出：「這個合作是我們將品牌特色與社會責任結合的重要一步。我們不只希望熊貓客機停留在『可愛打卡』的層面，而是將其提升為航空與旅遊深度合作的案例。」 透過聯乘紀念品及主題客艙，港航冀望將香港獨特的文化、親子旅遊以及生態保育教育完美結合，化作回饋社會的實際行動。

機組人員於全新二號客運大樓（T2）登機櫃檯前展現活力與專業笑容，凝聚團隊力量，陪伴旅客「微笑啟程」。

港航空董事長王曉東表示，港航將繼續秉持「扎根香港、連繫世界」的品牌承諾，堅守全服務定位，帶領團隊陪伴旅客在三萬呎高空迎向璀璨新旅程。

總結：融入香港文化 迎向璀璨新旅程

最後談到東總上任以來的歷程，他表示對香港這座城市的熱愛與融入溢於言表。「內地跟香港在文化和人與人相處上的交流非常美好，我個人十分喜愛香港多年留下來的文化底蘊。」他與本地員工及外籍機組人員的相處均十分融洽。這份深度的文化共融，正正體現在香港航空「扎根香港、連繫世界」的品牌承諾之中。展望未來，香港航空在王曉東的掌舵下，定將帶著象徵繁榮的「紫荊花」標誌，以滿載溫度的精緻服務，陪伴香港及全球旅客在三萬呎高空中，笑迎每一個璀璨的新旅程。

(資料及相片由客戶提供)