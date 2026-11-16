中電、華潤充美好及香港船廠簽MoU　與業界成立電動船舶發展聯盟

為配合《香港第一個五年規劃》及《2026年施政報告》中鞏固提升香港國際航運中心地位，以及推動航運業綠色轉型的政策方向，中華電力有限公司（中電）日前與華潤燃氣旗下潤超充科技有限公司（充美好）及香港船廠有限公司（香港船廠）簽署合作備忘錄（MoU），共同探索發展本地船舶充電設施。中電同時聯同多個海事業界組織成立「香港電動船舶發展聯盟」，推動電動船舶技術應用及試點項目。



中華電力有限公司（中電）日前與華潤燃氣旗下潤超充科技有限公司（充美好）及香港船廠有限公司（香港船廠）簽署合作備忘錄。（中電提供）

合作備忘錄簽署儀式於今日（16日）公布。根據合作備忘錄，中電、充美好及香港船廠將結合各自在電力、充電服務及船舶營運方面的專業優勢，共同研究本港船舶充電基建的發展機遇，包括探討具潛力的選址、評估充電方案及配套、營運模式及相關項目的可行性。

中電總裁羅嘉進表示，中電已設立專責團隊，以電能專業推動相關充電網絡發展，並發揮「超級聯繫人」角色，凝聚充電服務、船舶營運及海事業界等持份者的專業和經驗。華潤燃氣總裁秦艷指出，是次項目是電力、海事及能源三方優勢互補的成果，中電具備電網規劃與運維能力，香港船廠擁有豐富海事工程經驗，「充美好」則將輸出充電網絡建設的營運經驗。

香港船廠為香港小輪集團全資附屬機構，擁有逾70年船舶維修經驗。香港船廠海事總經理張國偉表示，三方將共同研究純電動及混能電動船舶的充電配套建設，加快航運新能源發展，助力香港於2050年前實現碳中和。

中電亦聯同港九電船拖輪商會、香港打撈及拖船服務有限公司、華南拖船有限公司及香港油蔴地小輪船有限公司，宣佈成立「香港電動船舶發展聯盟」。（中電提供）

聯同業界組聯盟 建跨界別交流合作平台

除簽署三方合作備忘錄外，中電亦聯同港九電船拖輪商會、香港打撈及拖船服務有限公司、華南拖船有限公司及香港油蔴地小輪船有限公司，宣佈成立「香港電動船舶發展聯盟」。聯盟旨在建立跨界別交流合作平台，透過推動電動船舶技術應用及試點項目累積實際經驗，並吸引更多業界持份者加入，加快航運電動化步伐。

立法會議員何俊賢歡迎是次跨界別協作，認為推動香港航運業綠色轉型，有賴政府、電力公司及船東、營運商等航運業界攜手合作，共同探索切實可行的船舶充電方案，為香港建設國際綠色航運中心作出貢獻。