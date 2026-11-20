香港人以長壽聞名，而隨著人生愈見漫長，如何規劃未來、活出理想人生，亦成為不少人關心的課題。



對不少人來說，60歲已不再是人生停步的分界線。隨著長壽趨勢及生活模式的轉變，今天大眾對「退休」及人生下半場的想像，早已超越「退下來、享清福」的舊有觀念。越來越多現代人更渴望能在人生新篇章繼續工作、發展興趣、照顧家人，甚至開展新事業，並以自己的專長貢獻社會。

今年60歲的姜太正正是一個好例子。憑藉30多年的製衣經驗，她在人生新階段重新出發，創立社會企業，為長者及身障人士設計無障礙服飾。對她而言，年齡從來不是限制，真正重要的是保留自主選擇人生方向的能力。

正如姜太所說：「我們深信每個人都值得擁有個人發展的機會。」這份信念，不但改變了她的人生，也為許多人帶來溫暖和尊嚴。

想多一步 縫出尊嚴與美觀

姜太曾在製衣業打拼超過30年，一直默默耕耘，直到後來需要親身照顧年邁母親時，她才發現市面上鮮有專為長者及身障人士而設的衣物，即使有相關產品，款式未必兼顧美觀與舒適；而一般衣物在穿脫方面亦未能配合他們的需要。她深深體會到，「穿衣」這件看似平常的小事，不但與生活質素和個人尊嚴息息相關，更會影響照顧者的身心健康。

這份同理心促使她開始反思：功能性衣物，難道就不能兼顧美觀與舒適嗎？面對年齡增長，姜太不但沒有停下腳步，反而將自己累積30多年的製衣知識以及作為照顧者的親身經驗完美結合。2018年，她與畢業於香港理工大學時裝設計系的女兒，共同創立社企品牌，希望透過設計及製作既美觀又舒適的功能服飾，改善長者及身障人士的生活。

由製衣從業員到社企主理人，姜太將照顧家人的經歷轉化成推動社會改變的力量，開展人生另一個精彩篇章。

「其實只要諗多一步，衣物都可以兼具實用同美觀！」

姜太與擔任設計總監的女兒專注設計及製作無障礙功能服飾。她們的團隊理解到許多長者會抗拒穿著傳統的口水肩，於是特意設計出唐裝、裇衫、披肩等款式的口水肩。這些設計外觀與一般服裝無異，讓樂齡人士不論是日常生活還是出席重要場合，都能大方得體，重拾自信與尊嚴。

此外，該團隊亦細心考慮到照顧者替身障人士更衣時的困難，特別設計了「全開式」無障礙服飾，讓穿著及更換衣物變得更方便，不但減輕照顧者壓力，亦能減少穿脫過程中的不適。

敢於重啟的勇氣 來自背後強大後盾

姜太的故事，證明了無論身處人生任何階段，都可以重新出發。然而，若想像姜太一樣持續實踐理想，在人生下半場依然活得自主從容，除了滿腔熱誠，更需要具備讓自己安心向前的條件，包括穩健的財務基礎，以及良好的健康狀態。

這正正帶出了退休規劃中兩大重要支柱：

• 財務自主：擁有穩定收入來源，有助應付退休後的生活開支及家庭需要，讓我們能在人生不同階段更從容地作出選擇。

• 健康自主：認知能力、視力及活動能力與自主生活能力息息相關。及早關注及管理健康，有助我們保持活力與自主性，享受更充實自在的樂齡生活。

及早規劃 為自主退休生活奠定基礎

姜太希望以服飾守護他人自主與尊嚴，而AIA推出全新的優悅年金保險計劃（「計劃」）亦延續「財務自主 × 健康自主」的理念，致力協助客戶建立財務與健康基礎，讓他們在人生不同階段都能保留更多選擇權，從容規劃未來。

在財務規劃方面，計劃提供終身每月入息¹及靈活財務安排，貼心配合受保人的需要。保單持有人可善用市場首創²的入息調配選項³，於指定期間內將每月入息給予家人、指定慈善機構或院舍等指定款項收款人，讓資金運用更具彈性；而市場罕有²的預支入息利益⁴則讓客戶在面對子女結婚、家居維修等突發開支時，可提早收取最多24個月的保證每月入息，輕鬆應對人生不同階段的需要與轉變。

除了財務安排，計劃亦提供市場首創⁵的「自主樂齡健康服務」⁶，涵蓋認知能力、視力及活動能力三大健康支柱，為合資格受保人提供綜合支援的健康管理方案。服務以預防為本，並透過個人化健康評估、專業健康指導及持續專屬支援，多方位支援合資格受保人及其指定家庭成員，積極管理健康。

守護自主 成就人生新篇章

從默默耕耘的製衣從業員，到60歲的社企主理人，姜太以一針一線守護長者及身障人士的尊嚴，也為自己編織出精彩的人生下半場。

她沒有讓年齡界定自己的人生，反而將30多年的寶貴經驗，昇華成一份守護他人自主與尊嚴的動人使命。姜太的故事提醒我們，人生每個階段都可以有新的可能。要將這些可能逐一實現，關鍵在於及早規劃，達到財務與健康自主。當選擇權始終掌握在自己手中，便能更自主地規劃未來。

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1. 保證每月入息款項由首次保證每月入息支付日起直至入息期完結。0年累積期及5年累積期的首次保證每月入息支付日，分別為第1個及第61個保單週月日。非保證每月入息為由第85 個保單週月日起開始支付之潛在款項。我們有絕對酌情權自行釐定並存入非保證每月入息。非保證每月入息的金額為非保證並可能波動，且該金額甚至可能為零。

2. 截至2026年9月28日，與香港主要保險公司之終身年金保險計劃比較。

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4. 若保單持有人於入息期內發生合資格事件， 可於首次保證每月入息支付日起提出申請。入息期是指 (i) 0年累積期：由保單之繕發日起直至基本保單終止；或(ii) 5年累積期：由第60個保單週月日起直至基本保單終止。受限於相關條件及行政規則，詳情請參閱產品簡介。

5. 截至2026年7月15日，根據所選香港主要保險公司提供的類似健康支援服務的公開可得資訊比較得出。

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