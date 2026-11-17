航運業是全球主要温室氣體排放源之一，行業加速減碳轉型，而綠色船用燃料成為業內聚焦發展的重要一環。本港在11月16至17日舉行亞洲物流航運及空運會議（ALMAC），匯聚物流、航運、空運、供應鏈管理業界、製造商、貿易商等業界翹楚，共同探討行業減碳新方向。近年大力發展綠色甲醇業務的煤氣公司，就在會議上展示嶄新的綠色能源方案，並與螞蟻森林基金會（螞蟻森林）合作，建構從生態修復、原料供應到綠色能源生產的完整綠色甲醇產業鏈，為國際航運帶來創新解決方案。

攝影：鄧倩螢



荒漠廢枝變能源原料 獨有技術轉化成綠色甲醇

綠色甲醇是備受全球航運業注目的低碳能源之一，煤氣公司近年積極發展綠色甲醇業務，旗下合資公司VENEX於內蒙古鄂爾多斯設廠，利用生物質廢棄物生產綠色甲醇，並獲多項認證，包括歐盟ISCC EU及ISCC PLUS、中國「全球可持續交通燃料評估體系」（GSTC）認證等，而該廠房正提升綠色甲醇產能至每年30萬噸。

VENEX位於內蒙古鄂爾多斯的綠色甲醇生產廠房，利用農林廢棄物生產綠色甲醇，可供船舶作低碳燃料，該廠房的綠色甲醇年產能正提升至30噸。

VENEX內蒙古廠房位處的華北地區，面對荒漠化環境問題。當地種植的沙生灌木，如沙柳、花棒等，以助抑制沙漠擴大、改善微氣候，但相關植物種植後需每3至5年定期平茬修剪，方可維持生命力，保持其防風治沙的功能，而修剪後的灌木枝條若不回收清理，便成為農林廢棄物。

煤氣公司看中這些廢棄枝條的特性，旗下公司VENEX夥拍在中國荒漠化區域持續種植林木的螞蟻森林，收集沙生灌木的枝條。這些廢棄枝條經加工後，可供VENEX使用，成為綠色甲醇的生產原料，令廢棄物變成船舶綠色燃料。

從源頭減少資源浪費，可大大減輕環境負擔。煤氣公司與螞蟻森林的合作打造完善的循環經濟模式，形成涵蓋「沙生灌木種植、枝條平茬利用、綠色甲醇生產、航運燃料供應」的完整綠色產業鏈。當扎根沙漠、抵禦風沙的灌木完成階段性固沙使命後，可透過創新技術，令其化成推動遠洋巨輪啟航的綠色動力 ── 從生態包袱，再生成綠色資產。

在運輸及物流局副秘書長陳婉雯（後排中）、煤氣公司集團技術總裁暨營運總裁—綠色燃料及化工岑文輝（後排左）、螞蟻集團資深副總裁及首席可持續發展官、螞蟻森林基金會執行理事長彭翼婕（後排右）見證下，煤氣公司與螞蟻森林基金會代表簽署合作備忘錄。

煤氣公司集團技術總裁暨營運總裁 —綠色燃料及化工岑文輝樂見成果，他表示這次跨界合作有賴螞蟻森林的技術及種植數據，有助煤氣公司團隊識別、收集、運送及處理有用的廢棄枝條，同時持續發掘中國不同地方之植物的多樣性，對可再生物料轉化、綠色能源轉型幫助甚大。岑文輝相信綠色甲醇將在未來航運燃料市場將佔重要席位：「綠色甲醇同樣是液體燃料，其可替代性甚強，更能繼續沿用於油缸、儲罐或油輪運輸等層面。它在技術研發、應用層面的難關均已解決，未來我們將計劃引進更多可再生物資以擴大產能，同時拓展應用範圍。現時（綠色甲醇）碳排放量能減至80%，往後更可能達至90%，邁向淨零目標。」

煤氣公司集團技術總裁暨營運總裁 —綠色燃料及化工岑文輝預計，綠色甲醇將在未來航運燃料市場逐漸普及，期望繼續透過研發及改良，進一步將碳排放量減至90%，向淨零目標進發。

綠色產業帶動農牧民就業 造就環境民生雙贏局面

一條成功的綠色產業鏈，絕不止於環境層面。除了實現治沙與減碳的雙贏局面，煤氣公司與螞蟻森林的合作更在社會層面帶來長遠裨益。正因以上綠色產業鏈的運作需投入人力資源，故合作計劃亦為內蒙古的農民、牧民提供更多就業機會，如平茬植物、售賣枝條等。此舉為綠色能源生產提供穩定原料來源的同時，也有助為當地的農牧民開拓新的收入來源，故此整個項目不單令環境及綠色能源生產受惠，更與居民就業、生計相連，發揮生態民生共贏的協同效應。螞蟻集團資深副總裁、首席可持續發展官，螞蟻森林基金會執行理事長彭翼捷認為此項目創造環境、經濟及社區三方價值：「現在樹枝有了經濟價值，（農民、牧民）每三年能有一份增量收入，他們就更用心把植物養好、更愛護自己的環境，創造更大的生態價值。」

這些正面影響更同步輸送至全球，煤氣公司在今年7月應邀出席聯合國一個會議，分享其以沙漠灌木廢棄物製造綠色甲醇，並促進當地沙漠治理及社區循環經濟發展的優秀實踐案例，支持可持續交通能源發展。

螞蟻集團資深副總裁、首席可持續發展官，螞蟻森林基金會執行理事長彭翼捷對是次跨界合作的成果相當滿意：「一棵小樹不但能往下扎根，更能出海，讓在沙漠中心的樹枝，也能貢獻到遠洋。」

VENEX向農牧民收購修剪下來的沙柳廢枝及其他生物質廢棄物，作為綠色甲醇生產原料。昔日被丟棄的生態廢料搖身一變成為綠色產業的原料，亦為農牧民多帶來一條穩定的收入來源。

促進跨界協作 邁向「雙碳」目標

全球市場對綠色甲醇的需求日漸增加，要持續推動「荒漠種樹、枝條回收、化工生產」這條綠色生產鏈，單靠單一企業的力量並不足夠。為此，煤氣公司近年積極與政府、產業夥伴、科研機構及社區合作，探索建立「政府引導、企業主導、公益組織協同、社區參與」的多元協作模式。透過整合各方資源，煤氣公司從中擔任協調、實踐​​與推動者的角色，築起通往淨零未來的綠色橋樑，加快邁向國家的「雙碳」目標。

煤氣公司於2026年成功為香港實現首次綠色甲醇「加注同步貨物裝卸」作業，提供由VENEX生產的綠色甲醇。

（資料及部分相片由客戶提供）