啟德飛步跑明年2.27開跑　設10公里及3公里賽　名額增至4500個

「啟德飛步跑2027」明年2月21日（星期日）再度開跑。作為飛越啟德及本地跑界年度焦點賽事，活動繼續以啟德體育園作為主場，設3公里及10公里組別，跑步路線飽覽啟德區內景觀與維港景致。今屆賽事更首度新增「3公里九龍城學界盃」。



「啟德飛步跑2027」明年2月21日（星期日）再度開跑。

10公里路線由啟德青年運動場出發，途經啟德海濱，跑手除可欣賞維港景色，亦可遊跑承豐道公園，細賞避風塘的獨特風光，在步履之間感受維多利亞港與啟德區的優美景致。路線更途經體育園多個標誌性設施及景觀，包括以「東方之珠」為設計概念的啟德主場館、全長700米並貫穿多個設施的啟德體育大道、以及適合舉辦大型嘉年華活動的東營。

跑手將置身於城市與海岸交織的獨特風貌之中。無論是挑戰個人節奏，還是與親友結伴完成賽事，跑手都可以用雙腳重新感受啟德的魅力。

「啟德飛步跑2027」明年2月21日（星期日）再度開跑。

賽事設有10公里挑戰組及3公里青少年挑戰組，並按年齡分組，分別設有冠、亞、季軍獎項，讓不同年齡的跑手各展實力，爭奪殊榮。想以輕鬆步伐享受跑步樂趣的跑手，亦可選擇參加10公里或3公里繽紛組。兩個組別均設個人計時，但不設名次，參加者可按自己的節奏完成賽事。其中3公里繽紛組更可選擇獨自參與或與一位家人或朋友結伴同行。年滿6歲的小朋友，只須由一名年滿18歲人士陪同即可參賽，鼓勵一家大小共享跑步活動帶來的溫馨時光。無論是親子、情侶還是朋友都可以一同參賽、互相打氣，攜手衝過終點。

今屆賽事首度新增「3公里九龍城學界盃」，設有高小、初中、高中及教職員組別，並設個人及團體獎項，鼓勵師生踴躍參與，在賽道上攜手展現團隊精神。

每位「啟德飛步跑2027」參賽者均可獲贈跑手包，包括由李寧贊助的活動紀念T恤，索繩袋，運動手袖及毛巾。完成賽事後，跑手更可獲頒完賽獎牌，為這趟啟德之旅留下美好回憶。

「啟德飛步跑2027」詳情

日期：2027年2月21日（星期日）

時間：上午7時至11時30分

起點及終點：啟德青年運動場

「啟德飛步跑2027」明年2月21日（星期日）再度開跑。

長跑運動員屈旨盈擔任啟德飛步跑2027活動大使，她提到雖然比賽是3公里和10公里，但參加者都應該作出準備，不要第一次跑步就來參賽，「跑3公里的話，最好平時有跑步習慣，例如閒時跑15分鐘。至於10公里就需要恆常一些訓練，一星期跑兩次。如果想衝擊時間，就要更系統的訓練。」她表示，自己沒有參加過啟德的跑步比賽，但有試過在啟德慢跑，感覺十分舒服，形容跑街感覺會輕鬆一些，可以沿途觀賞不同景色。

「啟德飛步跑2027」明年2月21日（星期日）再度開跑。

三項鐵人運動員、星級健身教練「黃師傅」黃家灝今次會參加啟德飛步跑的10公里賽事，而13歲的兒子黃俊謙則會跑3公里賽事，父子一同挑戰自己。黃家灝笑言，兒子在3歲時已經跟他一同跑3公里並成功跑完，相信今次比賽對兒子不太困難。黃俊謙說自己3公里最好的成績約10分鐘30秒，今次目標希望再跑快一些。

「啟德飛步跑2027」明年2月21日（星期日）再度開跑。

至於比賽前的準備，黃俊謙有自己一套方法，包括會補充多些蛋白質，吃雞肉和牛扒，亦會飲多些水，賽前一晚會早點睡，早餐則會吃麵包加朱古力醬。黃家灝解釋，比賽當日的早餐，最好是吃一些容易消化又高能量的食物，這樣可以更好發揮。黃家灝又表示，啟德作為香港的地標，跑起上來幾好玩，惟有一些上落斜及轉彎位，要特別注意。