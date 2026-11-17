【施政報告2026 / 新生嬰兒獎勵金 / 出生率香港/ 生育率】Tesla 及 SpaceX 行政總裁馬斯克（Elon Musk）11月16日在社交平台X留言談及香港低生育率，聲稱如果情況持續，香港人「很快便會消失」。

為催谷香港生育率，港府早在2023年施政報告推出一筆過2萬元的新生嬰兒獎勵金，為期3年至今年10月24日截止申請。然而，統計處數字顯示，在獎勵金生效周期內，去年中至今年中有2.97萬名嬰兒出生，較10年前下跌一半，更首次跌穿3萬水平。

至今年施政報告，港府再宣布新推11項組合拳措施鼓勵生育，包括延續新生嬰兒2萬元獎勵金三年，並推出「累進式」新生兒獎勵金，施政報告當日起出生的第二名或以後的子女，該名新生嬰兒的獎勵金將由2萬元提高至3萬元，為期三年。



Tesla 及 SpaceX 行政總裁馬斯克（Elon Musk）11月16日在社交平台X留言談及香港低生育率。（Reuters）

2025年中至今年年中嬰兒出生數字首次跌穿3萬

政府統計處數據顯示，去年中至今年中有2.97萬名嬰兒出生，亦較10年前約5.98萬名嬰兒出生跌一半。翻查過往10年數據，出生率持續下跌，當中2019年中至2021年中跌幅最顯著，出生人數由4.95萬跌至3.85萬，下跌兩成。2022年中至2023年中雖稍回升，但仍維持3萬水平，直至今年首次跌穿。

為催谷香港生育率，港府早在2023年施政報告推出一筆過2萬元的新生嬰兒獎勵金。（資料圖片/廖雁雄攝)

港府自2023年起推出「組合拳」措施鼓勵生育

政府自2023年起推出「組合拳」措施鼓勵生育，包括新生嬰兒2萬元獎勵金計劃、推出公屋「家有初生優先配屋計劃」、增加額外幼兒照顧服務名額等。

今年施政報告，港府再宣布新推11項組合拳措施鼓勵生育，包括延續新生嬰兒2萬元獎勵金三年。（資料圖片/方承恩攝）

施政報告2026推出「累進式」新生兒獎勵金

政府在今年施政報告宣布，新生嬰兒2萬元獎勵金將會延續三年。同時，政府提高第二名或之後的新生兒獎勵金，當日起出生的第二名或以後的子女，該名新生嬰兒的獎勵金將由 2 萬元提高至 3 萬元，為期三年。

政府亦即日起提高子女免稅額，當日起出生的第二名或以後的子女，相關的免稅額會由 14 萬元提高至 16 萬元。而上述第二名及以後的子女，出生後首兩年的額外免稅額，亦由 14 萬元提高至 16 萬元。

住屋方面，政府將推出印花稅減免，合資格家庭將獲在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多 2 萬元印花稅。另一方面，生育子女的家庭可獲居屋優先配屋與按揭優惠，由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至 95%。

醫療方面，醫管局會在未來三年，逐步增加體外受精服務名額至每年 1,900 個；基層醫療署會逐步在全港各地區康健中心和康健站提供免費孕前、產前及產後班組服務；香港家庭計劃指導會在今年內推出宣傳鼓勵健康生育。

托兒方面，政府將增建三所資助獨立幼兒中心，預計於2030年年底前額外提供約 1,800 個零至三歲兒童日間照顧名額。此外，由2027/28 學年起，「在校課後託管服務計劃」會恆常化，不設限額。政府亦會加強學前兒童課餘託管服務的專業支援，並提供接送服務。