以為經期不準、經痛持續、經量突然變多或稀少只是小事？分分鐘是婦科病警號，持續忽視更有機會影響生育能力，甚至病變成癌症！



任何看似微小的症狀都不容輕視，及早求醫與適時介入，對管理整體健康以及未來生育計劃至關重要。 因婦科治療絕非「一刀切」，醫生在制定治療方向時，會按患者年齡、病情、生育需求、生活質素等多方因素作出個人化方案。以下交由深圳新風和睦家醫院婦科醫生生秀杰為大家拆解常見的婦科病證與肌瘤迷思，幫助大家盡早認清身體警號，守護健康。

經期不準、劇烈經痛「忍一忍」恐不育！

兩類女性出現異常痛經需即時求醫

不少女性面對以上月經異常的狀況，都會認為只要「等一等」就能恢復正常，或是覺得只是暫時性的壓力大或體質差的問題，無需立即求醫。生醫生指月經期間因為子宮收縮、幫助經血排出與止血，輕微腹痛是正常的生理現象，一般可透過簡單休息、喝溫水緩解。但若經痛持續，並演變成需要服食止痛藥控制的劇烈疼痛，則屬異常，有可能是病理問題所致。

生醫生提醒，兩類人尤其需要注意 —— 初潮少女和正值生育年齡的女性。因若初潮少女剛來月經就出現劇烈疼痛，可能源於生殖道問題，「例如處女膜、陰道閉鎖，月經無法流出，積存在子宮而導致痛經。又或是陰道、子宮斜隔等生殖道畸型，導致經血流出不暢而痛經。」故若少女來經初期異常疼痛，家長需要加倍注意，並及時求醫檢查。若忽視問題強忍疼痛，經血長期留在盤腹腔會導致沾黏 ，甚至影響未來的生育能力；另一方面，正值生育年齡的成年女性假如以往經期穩定、沒有痛經，近期卻出現愈來愈劇烈痛經，也要立即求醫檢查。「這往往很可能是病理性痛經，例如由子宮腺肌症、子宮內膜異位症所引起。」

深圳新風和睦家醫院婦科醫生生秀杰指，輕微經痛是正常的生理現象，一般可透過簡單休息、喝溫水緩解。但若疼痛持續，並演變成需要服食止痛藥控制的劇烈疼痛，則屬異常。

有個案長期忽視月經紊亂

惡化成子宮內膜不典型增生 甚至早期癌變

曾有個案長期月經紊亂，經量少且不準，長達兩、三個月甚至半年才來一次。病人求醫時才發現不但患有多囊卵巢，子宮內膜更出現不典型增生，甚至惡化至早期子宮內膜癌。

生醫生解釋，月經規律有助保護子宮內膜。因來經是由卵巢分泌雌激素和孕激素作用的結果，雌激素讓內膜增生、孕激素讓內膜及時脫落。但多囊卵巢患者因排卵不良而無法分泌孕激素，只得雌激素長期刺激子宮內膜，導致不典型增生。部分患者長期沒有月經，也有部分人經期持續不止，卻因誤以為「等一等即可回復正常」而錯過治療黃金期。

及時用藥逆轉內膜增生

把握黃金期懷孕 避復發風險

針對上述情況，及時求醫、介入治療非常重要。生醫生指，針對子宮內膜不典型增生，臨床上主要會使用高效孕激素進行治療，幫助患者的子宮內膜回復正常。惟用藥過程需時較長，一般為3個月至半年不等，部分患者甚至需時一年或更長。期間患者必須每3個月進行一次宮腔鏡覆檢，以監測病情。而因子宮內膜不典型增生會使子宮環境處於危險狀態，難以自然受孕，故若病人有生育願望，必須連續兩次覆檢結果均顯示內膜恢復正常，才算成功控制病情。

多囊卵巢患者除了經期及經量不穩，更或伴隨體重增加、汗毛變多，甚至血脂異常，連帶增加患上高血壓、糖尿病等慢性疾病風險。

不過，即使成功逆轉不典型增生、內膜回復正常，生育能力也已經受影響。生醫生指出，這類患者本身多伴隨排卵障礙（如多囊卵巢）及子宮內膜環境較差的問題，自然受孕的機率遠低於一般女性，所以醫生大多建議採用試管嬰兒（IVF）等人工受孕技術輔助懷孕。否則患者自然受孕的機率本身已經偏低，等待期間若不典型增生復發，又需要重新治療管理。因此，及早透過醫療輔助懷孕，既能提高受孕成功率，亦能爭取在病情復發前的黃金期完成生育；對於年齡較大、暫無結婚或懷孕計劃的女性，完成治療也不等於一勞永逸，必須進行長期醫療管理來保護內膜，避免復發。

肌瘤大小非唯一指標

生長位置與症狀成治療關鍵

除了痛經及經期不穩，子宮肌瘤亦是困擾不少女性的問題。究竟是否所有肌瘤都需要切除，手術方式又該如何選擇？生醫生解釋，治療方式絕非只以肌瘤大小判斷，需按肌瘤位置、生長速度、身體症狀與生育需求等因素作綜合評估。一般而言，肌瘤可分為向宫腔外生長的「漿膜下肌瘤」、向宮腔內生長的「黏膜下肌瘤」與在子宮肌壁間生長的「肌壁間肌瘤」，長在宮腔外的肌瘤並不會影響子宮腔形態和生育能力，而且無明顯表徵，「這些肌瘤若然不大，且不影響月經、沒有症狀的話，可以選擇不干預，持續觀察。」

但肌瘤若長在宮腔內、肌壁間的肌瘤，則會影響子宮收縮和宮腔形態，導致月經量增多、月經週期縮短等問題，甚可能至因為肌瘤過大而壓迫膀胱、腸道，連帶導致尿意及便意頻繁的問題，這些情況就必須及時介入治療，「肌瘤若長在宮腔裡，哪怕只是一厘米也要做手術，因為會影響懷孕與經量。」另一方面，假如患者絕經之後肌瘤依然生長，也需要及早評估干預，以防出現惡變風險。

長在宮腔內的肌瘤需立即切除，因影響懷孕及月經量。

「微創」手術不是萬能

手術方式需按病人狀況與需求選擇

處理肌瘤的方法眾多，除了傳統的開腹手術，近年也有微創手術如宮腔鏡、單孔腹腔鏡，以及HIFU無創治療。因為不少患者怕開刀留疤痕，坊間也有「愈微創愈好」的說法，生醫生澄清這屬謬誤。因為微創手術雖然傷口較小，但若肌瘤體積過大，或子宮內長有大量微小肌瘤，微創手術可能受視野限制，無法將藏在肌壁深處的小肌瘤徹底清乾淨。相反，傳統開腹手術雖然傷口較大，但醫生能透過觸診將肌瘤清得更徹底。因此，若患者肌瘤數量特別多且希望一次性切除乾淨，開腹手術反而是更佳選擇。另一方面，無創治療亦非人人能做，若盆腔沾黏嚴重，或肌瘤位置不合適，也不能選擇無創。

備孕遇上肌瘤迷思

應「帶瘤懷孕」還是「先切後孕」？

不少有生育計劃的女性，均擔心肌瘤會否影響受孕，患有肌瘤又能否同時懷孕？生醫生指同樣取決於位置，若肌瘤壓迫宮腔或阻礙輸卵管運作，受孕機率便會隨之降低。而面對「先切肌瘤還是先懷孕」的兩難局面，生醫生表示兩者各有利弊，需按肌瘤位置與狀況、病人年齡、及懷孕迫切性綜合決策。若肌瘤往外長、不影響宮腔，可考慮直接備孕。但「帶瘤懷孕」期間，體內的荷爾蒙變化可能刺激肌瘤快速增大甚至發生變性，引致劇烈腹痛、發燒，從而增加流產機率，病人需要了解這些風險。若選擇「先切後孕」，術後子宮會留下疤痕，患者必須避孕一段時間，方可懷孕。而且即使成功懷孕，孕期之間也需密切監測。

先切肌瘤還是先懷孕？需按肌瘤位置與狀況、病人年齡、及懷孕迫切性綜合決策。

「帶瘤懷孕」」抑或「先切後孕」，取決條件在於女性的年齡與身體狀況。若年齡較大、有迫切生育願望，且肌瘤狀況允許下，可以先懷孕並配合密切觀察。若肌瘤已嚴重影響宮腔，無論患者年齡多大，都應先切除肌瘤。生醫生提醒，病人應了解自身的肌瘤特性並與醫生充分溝通，才能制定出最適合自己的個人化方案。

深圳新風和睦家醫院為長者醫療券大灣區試點計劃之醫療機構，特設港人服務專區。

不論是月經失調或是子宮肌瘤，女性都應該保持對自身身體狀況的警覺，稍有異樣便及時求醫。別輕視經量增多、週經縮短等警號，做好婦科健康管理，才能為未來生育保留選擇。在日常生活與婦科檢查上，生醫生有以下建議：

＊建議所有女性每年做婦科檢查。

＊子宮肌瘤患者建議至少每年覆診一次，以超聲波檢查監測肌瘤生長位置和速度。

＊保持規律生活習慣，注重睡眠、調控壓力。

（資料及相片由客戶提供）