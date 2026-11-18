電動車在本港愈來愈普遍，車主對泊車及充電配套的要求亦愈來愈高。截至2026年8月，全港電動車數目約18.4萬輛，佔車輛總數約19.9%，即每5輛車便有近一輛是電動車。威信停車場（Wilson Parking）作為本港泊車業界的領導品牌，多年來一直以官方App為車主提供實時車位資訊，覆蓋旗下近200個停車場，早已成為業界率先實現大規模智能泊車資訊整合的先驅。面對電動車普及化趨勢，威信持續優化泊車流程及電動車充電配套，務求讓車主泊車、充電都更方便。



免觸式泊車成日常 威信繼續把便利延伸至電動車服務

回顧本港停車場服務的發展，威信率先引入免觸式泊車，車主毋須觸碰設備，便能無縫出入車場。服務推出後廣受駕駛人士歡迎，目前已成為不少車主日常泊車的一環。憑藉多年累積的營運經驗和技術實力，威信的服務一直為業界樹立標準。

隨着電動車車主增加，威信亦把便利延伸至充電服務。旗下停車場提供泊車及充電費用一次過在出閘時繳付，車主毋須分開處理兩筆收費，亦減少在出口逗留的時間。此外，車主更可透過威信停車場App查看旗下停車場的電動車充電位情況，預先安排行程，減少在場內等候充電位的時間。

App新增「泊車＋充電券」出場前一按即用

繼電動車充電配套後，威信停車場App今次再作升級，首度加入「泊車＋充電優惠券」功能。會員在App內，除了固有實時尚餘泊車位及充電位數目、收費外，新升級後，更可無縫使用相關優惠券，由出發前的規劃到使用優惠，一站式完成。

與部分商戶優惠券須先兌換或經多個步驟才能使用不同，威信的優惠券只需在出場前於App內按一個按鈕，便可直接使用，毋須額外操作。優惠券適用的停車場網絡亦每月不斷擴展，車主可按日常出行路線和目的地，有更多選擇。

Round 1反應熱烈 Round 2 泊車充電券優惠加碼至$260

威信停車場今年10月推出首輪泊車及充電券活動，首批1,000個名額在短時間內火速搶空。為答謝車主支持並讓更多車主體驗新功能，威信將於11月19日上午9時推出「Round 2」，並在以下三方面加碼：

• 名額倍增：名額增至2,000個

• 優惠提升：免費「泊車＋充電券」總值增至HK$260

• 網絡擴大：適用停車場增至36個

泊車券適用地點：

港島

中環科達中心、柴灣安力工業中心、北角匯二期及三期、北角凱悅尚萃酒店、薄扶林置富南區廣場、鰂魚涌新威園、西營盤華明中心、灣仔兆安中心、灣仔愛群商業大廈

九龍

長沙灣麗寶花園、長沙灣道909號、啟德天璽・天Mall、九龍灣同力工業中心、美孚新邨4期、牛頭角得寶花園、新蒲崗 Port 33、深水埗 V Walk、土瓜灣環凱廣場、尖東新文華中心、西九龍 International Gateway Centre (IGC)

新界

葵涌新葵興廣場、沙田偉華中心、沙田新貿中心、大埔八號花園、大圍富嘉花園、青衣美景花園、荃灣富麗花園、荃灣嘉力工業中心、屯門新都大廈、屯門寶怡花園、元朗洪水橋雅珊園

充電券適用地點：

金鐘停車場、西九龍 SOHO West、荃灣達貿中心、屯門錦薈坊、元朗洪水橋麗珊園

此外，曾使用「Round 1」及「Round 2」泊車＋充電券的車主，將自動解鎖「Round 3」額外優惠，毋須再次登記。

3步教你快人一步搶券

「Round 2」優惠券將於11月19日上午9時至23日期間限時登記 ，先到先得。車主可透過以下步驟輕鬆搶券︰

第一步：登入活動網頁搶券

於活動期間登入指定的搶券網站，成功登記即可鎖定名額。

第二步：下載及更新手機App

成功搶券後，用戶需下載或更新 Wilson Parking App：

App Store 下載：https://shorturl.at/6CAJx

Google Play 下載：https://shorturl.at/nnszr

第三步：登記會員資料以接收優惠

開啟App並登記成為會員。進入「個人檔案」>「我的車輛」加入車牌號碼，並務必於手機設定中「開啟通知」，以便日後能第一時間接收最新泊車及充電優惠消息。

隨着本港出行與泊車服務日趨數碼化，停車場設施與手機App的結合愈趨重要。威信期望透過今次升級，把停車場資訊、收費詳情和優惠券整合在同一個App內，讓車主泊車及充電更簡單順暢，並配合電動車日益普及的趨勢，不斷完善服務。

（資料由客戶提供）