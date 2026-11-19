珠寶的價值，不僅在於珍稀材質與精湛工藝，更在於其所承載的思想、情感與人生故事。一向深耕中高端市場的周生生，打破黃金與珠寶固有的傳統印象，將東方哲思融入設計，為客人帶來兼具美感、文化與情感價值的藝術品。品牌從東方智慧及自然萬象中汲取靈感，以六種生命姿態演繹人生不同階段的體悟與成長，並透過珠寶創作探索生命、文化與世界之間的連結。這份創作理念亦延伸至品牌早前於上海呈獻的珠寶藝術展，讓大眾從另一角度感受珠寶背後的文化內涵與藝術價值。



東方哲思化作設計語言 以 YuYu 系列演繹生命流轉與自然之美

「周而復始，生生不息」不僅是品牌名稱的由來，亦成為周生生重要的創作養分。從魚游、水流與光影變化中汲取靈感，品牌將自然界蘊藏的生命力轉化為珠寶設計語言。標誌性的YuYu系列以魚游於水的自然姿態為創作起點，透過流暢連綿的線條捕捉游弋與躍動的瞬間，將生命流轉的韻律凝鍊成兼具動感與美感的設計。

胡杏兒演繹周生生YuYu系列新作漣漪流光

YuYu高級珠寶作品漣漪流光︰以大小不同的欖尖形黃金環環相扣，配合細緻的柔絲噴砂打磨，並點綴璀璨鑽石與珍珠貝母，生動捕捉魚群遊弋時水面泛起粼粼波光的柔美姿態。

另一作品粼光躍影︰捕捉魚兒躍出水面的活力瞬間。項鍊正中鑲嵌一顆重達 6.54 克拉的「皇家藍」藍寶石，周圍環繞超過 29 克拉鑽石，隨佩戴者的步伐輕輕晃動，散發滿滿生氣。

從V&A館藏汲取靈感 以珠寶演繹人生重要時刻

周生生與英國 V&A 博物館逾二十年的策略性合作，源於雙方對珠寶藝術與文化傳承的共同珍視。本次合作圍繞誕生、成長、愛情、婚嫁以至成就等人生重要時刻，透過六套高級珠寶作品重新演繹不同文化共同珍視的人生價值。

作品並非單純重現館藏元素，而是融合東方黃金匠藝、當代設計與文化研究，將歷史藝術轉化為當代珠寶創作，展現品牌在原創設計及高端工藝上的深厚實力。

「初曦」生生禮贊 足金法瑯擺件：取材V&A博物館珍藏的一件19 世紀蛋形腰飾，品牌以逾 500 克足金及黑色琺瑯重新演繹。

「啟蒙」成年之鑰 18K 藍寶石及鑽石胸針/ 項鏈：以古董鑰匙為靈感，結合 18K 金與 8 顆色澤一致的藍寶石，寓意開啟獨立人生新篇章的勇氣。

「心動」心印成雙 足金晚宴包：延伸自維多利亞時期的心形鎖墜，匠心打造出逾 800 克足金晚宴包，表面綴以綠松石及總重 78.6 克拉的彩色寶石，寄託兩心相印的誓約。

「結髮」囍羽新章 足金鑲鑽及珍珠髮簪：重塑新藝術運動的羽翼冠飾，以 129 克足金鑲嵌 17 毫米南洋白珠，轉化為滿載祝福的東方婚嫁髮簪。

「豐年」繁花盛放 18K鑽石及紅寶石作品套裝：重新演繹罕見的 19 世紀花卉冠冕，工匠以立體微鑲工藝鋪排總重 67.5 克拉鑽石與紅寶石，呈現繁花盛放的豐盈生命力。

「登峰」成就加冕 18K藍寶石及鑽石作品套裝：靈感源自維多利亞女王藍寶石冠冕，嚴選 28 顆總重達 102 克拉的收藏級「皇家藍」藍寶石，為人生的高光成就華麗加冕。

這六大階段串連起由新生到圓滿的人生旅途。周生生以東方文化為根基，融合華人重視家庭與傳承的觀念，將西方博物館藏品重新轉譯為現代珠寶。品牌並非單純複製古董，而是透過當代設計語言，讓珠寶成為跨越東西方文明的美好橋樑，完美演繹「兼融」精神。

以東方智慧擁抱世界 點亮流轉不息的人生之光

周生生持續從自然、文化與藝術中汲取靈感，將東方哲思與西方藝術美學交織於設計之中，以當代珠寶設計重新演繹跨越時代的人文價值。從YuYu系列對生命流動的細膩捕捉，到從V&A館藏啟發而來的高級珠寶作品，每件作品皆凝聚匠心工藝與文化底蘊，將人生故事與珍貴情感化作歷久彌新的光芒。

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