11月19日是「世界廁所日」，香港廁所協會今日（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果。金獎由鯉魚門（嶺南新村）公廁獲得，該公廁於今年完成重建啟用，造價達3,830萬元。協會對其設計及衛生水平評價非常高，認為是「六星級公廁」。《香港01》今日到現場視察，了解一下市民的看法。不過用家的態度頗為兩極，有受訪市民給出評語：兩個字「嘥錢」；有人則認為「最緊要市民啱用」。



鯉魚門（嶺南新村）公廁。（馬耀文攝）

重置預算近五年內最高 達3,830萬

摘金的鯉魚門（嶺南新村）公廁是近五年最高重置預算的公廁。建築署曾指，因為施工難度高，地下有很多管線、電纜需搬置，故該工程造價較高，達3,830萬元。

市民用家看法不一 硬件評價正面：不過係覺得佢嘥錢

記者今日走訪新獲選為2026香港最佳公廁金獎的鯉魚門（嶺南新村）公廁 ，直擊訪問用家意見。剛從男廁步出的區先生直言：「兩個字：嘥錢。」他認為因地點問題，該公廁無需花費巨資重置，覺得除浪費金錢以外無話可說。不過他坦言用後感良好，他認為公廁保留以往裝修設備便已足夠，他自言不知道當局花費多少公帑，但肯定要價不菲。

另一名用家袁先生指自己是第一次到訪上址公廁，覺得其設備新「好乾淨」。覺得新公廁設計舒適、衛生情況佳，整體觀感良好。對於花費公帑在公廁重建上，他認為：「有時啲嘢又無話浪唔浪費嘅，最緊要市民啱用咪得囉。」

袁先生認為公廁整體觀感良好。（馬耀文攝）

香港廁所協會會長熊志權指，協會曾了解工程的造價，發現該廁所採用組裝合成建築法（MIC），加上該處為填海地，為減輕重量，整體用上鋁合金，推高建築成本。惟熊志權指，造價當中逾500萬元為「顧問費」，坦言不解為何建築署本身已有建築師，仍要外聘顧問，又指其他公廁工程都有同樣情況。

協會副主席龔瑞瓊則引述食環署指，廁所地底有煤氣喉、管線等公用設施，工程期間要協調各部門，因此花多了時間及費用。至於是否值得，她認為「見仁見智」，又指工程提升了公廁的形象，亦可算是地標。