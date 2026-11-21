建造業是推動香港發展的重要支柱，全賴一群前線工友以專業技能默默耕耘，令本港多項大型基建得以順利推進。為嘉許前線工友的專業精神，並肯定他們對建設香港所作出的貢獻，建造業議會將於11月29日在建造業零碳天地舉辦「2026建造工友嘉年華」。本屆活動以「智愛同行築安全・AI賦能創未來」為主題，凝聚業界與社會力量，同時深化公眾對建造業的了解與認同。



建造業議會將於11月29日在建造業零碳天地舉辦「2026建造工友嘉年華」。

人臉識別系統 邁向智慧工地新里程

建造業議會積極推動創新科技在建造業的應用，正分階段提升「建造業工人註冊系統」，推出先導計劃，逐步在工地以人臉識別代替傳統拍卡，簡化身分核實及工地出入流程技術，便利工友進出工地，同時提升出入管理效率及準確性，進一步加強工地安全監測。議會將於是次嘉年華開幕典禮正式發布建造業人臉識別，藉此加深工友對系統的了解。

隨着相關系統及數碼技術持續發展，工地管理將逐步邁向數碼化、智能化及實時化，支援實時人力資源監測、異常紀錄偵測及工地出入管理，進一步強化工地保安、安全及人力管理，為智慧工地發展及數碼轉型奠定基礎。

建造業議會將於是次嘉年華開幕典禮正式發布建造業人臉識別系統，具體呈現人工智能技術如何應用於工地出入管理及身分識別（圖片由AI生成，僅供參考）。

「友心工地大獎」與「傑出前線管理人大獎」表揚優秀建造團隊與前線精英

在推動智慧工地與科技創新的同時，建造業的長遠發展，亦離不開前線人才的培育。議會一直積極鼓勵業界改善工地環境與前線工友福祉，並高度重視前線管理團隊在推動安全文化與提升專業水平的領導作用，宣揚以人為本的關愛文化，從而達致可持續發展。為表揚各界對此的貢獻，議會舉辦兩場頒獎禮，以肯定表現卓越的工地團隊與前線管理人員。

其中，「友心工地」計劃旨在表揚良好建築工地、肯定工程團隊對關愛文化的貢獻，並協助企業強化社會責任（CSR）與環境、社會及企業管治（ESG）績效，同時提升企業形象與整體業界吸引力；計劃自2025年推出至今，已向逾500個建築工地發放標誌。為此，議會特設首屆「友心工地大獎」頒獎典禮，以表揚在改善工地環境、關愛工友及提升ESG績效方面表現卓越的總承建商與項目團隊。

「傑出前線管理人大獎」則旨在嘉許建造業承建商、專門行業承造商及分包商前線管理人，表揚他們在行業管理、專業發展、安全推廣及社會貢獻方面的卓越表現，藉此推動建造業前線從業員持續提升專業水平。議會把2026年定為「人工智能年」，本屆大獎聚焦能夠結合專業管理與智能科技思維的前線管理人員，嘉許其於工地安全、營運效率及團隊管理方面展現的卓越領導力。

暢玩三大主題園區 親子同樂共度繽紛週末

除了專業的技術展示與頒獎禮外，嘉年華亦準備了一系列豐富多元的公眾體驗活動，旨在促進社區共融與家庭同樂。現場共設多個攤位及多項大型互動遊戲，包括巨型充氣足球場及充氣投擲挑戰，適合一家大小共敘天倫；場內亦特設美食專區，提供棉花糖、爆谷、雪糕及多款特色小食可供換領。

現場共設多個攤位遊戲及多項大型互動遊戲，包括巨型充氣足球場及充氣投擲挑戰，適合一家大小共敘天倫（圖片由AI生成，僅供參考）。

多個攤位遊戲供參加者挑戰，完成遊戲可換領精美禮品（圖片由AI生成，僅供參考）。

為加深公眾對建造業發展的認識，活動現場劃分成三大主題園區，以創新科技、安全推廣及互動體驗為核心，展示建造業在智能建造、安全文化及工友關愛方面的持續發展：

• 身心健康區：關注工友及大眾的身心健康，推廣勞逸平衡的生活方式。

• 家庭同樂區：為親子提供溫馨互動空間，增進家庭情誼。

• 人工智能與智能建造區：向公眾展示創新科技在建造業的應用，親身感受智慧工地帶來的便利與未來面貌。

各個園區均設有特色攤位遊戲，參加者完成挑戰即可換領精美禮品。此外，活動更特別打造全新「建造大舞台」，由一眾建造業工友聯同家屬獻上才藝表演，展現前線從業員在專業工作以外的多才多藝與活力一面。

市民在參與嘉年華之餘，亦可參觀位於建造業零碳天地「好房子、好社區」專區，親身體驗智能家居、共享社區健身裝置、太陽能休憩設施及黑水虻廚餘處理等創新應用，如何提升生活質素，共同打造可持續社區。

市民在參與嘉年華之餘，亦可參觀建造業零碳天地「好房子、好社區」專區，體驗科技營造智慧綠色生活圈（圖片由AI生成，僅供參考）。

「2026建造工友嘉年華」活動詳情

日期：2026年11月29日 （星期日）

時間：上午10時至下午5時（最後入場時間為下午4時半）

地點：建造業零碳天地（地址：九龍灣常悅道8號）

了解更多：https://www.cwf.cic.hk/tc/Home

（資料由客戶提供）