【聖誕節／聖誕好去處／尖沙咀／香港太空館／冬日小鎮／打卡】香港旅遊發展局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮2026」昨晚（18日）正式揭幕，今年規模為歷年最大，「冬日小鎮」首度延伸至尖沙咀海濱，與中環及銅鑼灣串聯。向來被港人戲稱為「菠蘿包」的香港太空館，外牆透過光雕投影及逾7,000盞燈球，搖身一變成巨型聖誕雪花水晶球。夢幻夜景隨即在社交平台Threads瘋傳，大批網民大讚「靚到以為AI整出嚟」。



太空館變成巨型雪花水晶球。（何頴賢攝）

太空館外牆現極光雪景 Threads帖文吸逾萬讚好

「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」昨晚舉行首場光影匯演，香港藝術館及香港太空館外牆每晚呈獻「極光幻境」主題投影。現場可見，太空館標誌性的半球形外牆分別投射出冰藍色立體雪花圖案，以及北極光下白雪皚皚的歐陸木屋小鎮景象，配合周邊燈海效果，猶如一個矗立在維港海旁的巨型水晶球。

不少市民昨晚搶先到場「打卡」，其中網民在Threads分享太空館藍色水晶球夜景照，短短十數小時已吸引逾1.1萬人讚好；亦有網民拍下首演盛況，可見現場大批市民舉起手機拍攝極光雪景畫面，氣氛熱鬧。

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網民大讚「創意滿分」 提醒180度投影背面無畫面

太空館的聖誕新造型獲得網民一面倒好評，紛紛留言大讚今年設計別出心裁，「聖誕氣氛直接拉滿，太空館呢個水晶球真係好夢幻 」、「靚到以為AI整出嚟」、「呢個真係好靚，夜晚去打卡一流」、「今次呢個水晶球幾有創意」。

有網民溫馨提醒，投影主要集中於面向海濱及文化中心一側，笑言：「應該係180度，背面冇投影。」此外，有網民在帖文下留言呼籲大家順道支持太空館展覽及天象廳，笑指「呢個菠蘿包嚴重被忽略」，建議市民「其實入去睇紀錄片，幾十蚊戲飛都好正～大家得閒幫襯吓」。

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「冬日小鎮．尖沙咀」免費開放至明年1月5日

除了太空館及藝術館外，同場的尖沙咀鐘樓及香港文化中心亦每晚化身光影舞台，上演「冬日星光音樂會」，將多首經典聖誕樂曲重新演繹成流行舞曲及爵士樂，供市民及旅客免費欣賞。

「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」活動詳情：

日期：2026年11月18日至2027年1月5日

地點：尖沙咀香港文化中心建築群（包括香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館）

亮燈時間：每晚7時至11時（12月24日至27日、2027年1月1日及2日延長至凌晨1時）

特別安排：12月28日至30日暫停部份演出；12月31日因跨年倒數活動全日暫停

費用：免費入場