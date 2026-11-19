荃灣沙咀道一帶向來工廈林立，其中大成大廈地舖外牆掛有「鼎大 Ting Tai」巨型復古招牌，惟平日大閘長年緊閉，令不少街坊誤以為舖位早已丟空。今日（19日）有網民路過時，竟撞正這間神秘老字號罕有打開鐵閘，舉行「快閃開倉」2小時，隨即在社交平台Threads掀起討論，不少老街坊驚呼：「住咗喺荃灣幾十年，今次真係第一次見佢開大閘門！」



有網民在Threads分享荃灣老字號「鼎大」開大閘快閃開倉，能一睹舖內情況。（Threads@wingmrumo）

神秘鐵閘罕有打開 開倉售懷舊綠煲、木柄煎鍋

有網民昨今兩日在Threads發文分享，指荃灣「鼎大」於今日中午12時至下午2時半快閃開倉，有人今午經過，發現其復古鐵閘果真罕有打開進行開倉。

從現場相片可見，門外及店內擺放了多款充滿昔日情懷的廚具，包括復古墨綠色及米黃色木柄有蓋煮食煲、平底煎鍋等，部份煲具「$50 1個」，另外亦有冰桶等貨品發售。樓主形容現場「款式唔算太多」，但「好懷舊嘅感覺」。

有網民在Threads分享荃灣老字號「鼎大」開大閘快閃開倉，能一睹舖內情況。（Threads@wingmrumo）

荃灣街坊集體震驚：一直以為掉空咗

相關帖文引來荃灣街坊留言討論。許多網民表示每日經過都見其重門深鎖，直言今次開倉猶如「都市傳說」成真：「住咗喺荃灣幾十年，都未見過鼎大會開大閘門，今次真係第一次」、「估唔到有生之年可以見到佢開門嘅呢一刻，一直都覺得佢好神秘」、「吓，一直以為掉空咗」、 「終於見到佢開門」、「入面啲裝修可以拍復古劇比人打卡」。亦有網民大讚廚具款式不過時，「綠色隻煲超靚」、「好靚啊個木柄」。

不過，亦有打工仔大嘆開倉時間太短，無緣到場，笑言「呢個時間都返緊工喎....」、「唔係唔想去，但驚去到收工又或者賣晒，太快閃喇」。

1949年創立見證香港工業史 港式奶茶必備「三元牌」

這間令街坊覺得充滿神秘感的「鼎大」，大有來頭。根據鼎大旗下「三元牌（Rings Brand）」官方網站資料，鼎大金屬廠由潮州來港的蔡章閣博士於1949年創立，與生產「五星牌」的華錩同為香港鋁片及鋁器製造業的兩大先驅。創辦人蔡章閣博士的兒子蔡宏豪於1972年加入接棒，而第三代孫兒蔡澤民亦於2025年正式加入家族業務，即此本港品牌已傳承三代。

今次開倉廠房位處荃灣沙咀道68號大成大廈地下，1981年，該公司將廠房由青山道遷往上址至今，生產線則北移廣東南海。

鼎大1954年12月27日在《華僑日報》刊登的廣告。（鼎大官網）

鼎大旗下的「三元牌」三個紅圈商標陪伴港人走過逾四分三個世紀，鼎大於官網介紹指，時至今日，全港不少茶餐廳的奶茶師傅沖製港式奶茶時，依然指定選用貼有三個紅圈及其自家品牌「TING TAI」字樣的三元牌鋁製茶壺，並稱是「元祖港式奶茶壺」。