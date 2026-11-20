港鐵香港大學站連續兩日發生信號故障，港鐵線列車服務一度受阻。港鐵今（19日）表示，昨日及今日早上於香港大學站附近發生的兩宗信號設備故障，涉及支援同一軌道電路系統的不同組件，分別是路軌旁的天線及遠端放大器，正就兩宗事故及其是否關聯作出調查及跟進。港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，涉事的零件已十分老舊，難以避免再發生信號故障，期望港鐵可加快完成測試，讓新信號系統投入服務。



金鐘站今早出現長人龍。（Threads：candfoodies圖片）

故障組件涉及路軌旁天線及遠端放大器

香港大學站繼昨日有信號設備故障，列車服務受阻，歷時約1小時50分鐘修復後；今日早上再發生信號故障，修復時間約為26分鐘。港鐵表示，昨日（18日）及今日（19日）早上於香港大學站附近發生的兩宗信號設備故障，涉及支援同一軌道電路系統的不同組件，分別是路軌旁的天線及遠端放大器，正就兩宗事故及其是否關聯作出調查及跟進。

金鐘站今早出現長人龍。（Threads：candfoodies圖片）

港鐵指，處理兩宗事故期間，港島綫維持服務，列車駛經相關路段時需要慢駛，整體行車時間（總站至總站）需額外約5至8分鐘時間。港鐵一直透過不同渠道發放車務資訊，並於相關車站加派人手協助乘客。

零件老舊已停產

港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，出現信號故障是因涉事的「路軌旁的天線」及「遠端放大器」已十分老舊，其適用的電子零件已停產。他指，荃灣綫已完成更換訊號系統，拆下來的零件可供港島綫作更換用途，預計連續兩日均發生故障原因，是首日發生故障時，港鐵僅更換出現故障的零件，而非全套更換。

至於未來港島綫會否再出現信號系統故障，張年生表示零件始終較舊，認為是難以避免。他又提到，港島綫新信號系統現正測試當中，預計要到明年才投入服務，期望港鐵可加快完成測試，讓新系統投入服務。