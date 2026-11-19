《香港01》今日（19日）舉行「金融科技前瞻研討會」，聚焦金融科技未來發展、如何平衡科技創新與合規、人才培育等議題。有業界表示，企業不應將AI單純用於縮減成本，而是應該利用AI創造真正的企業價值。有學者則認為，數字金融的發展不能單靠科技創新，亦要依賴可信的制度及將制度落實的人才。



《香港01》今日（19日）舉行「金融科技前瞻研討會」，聚焦金融科技未來發展、如何平衡科技創新與合規、人才培育等議題。（梁鵬威攝）

《香港01》今日（19日）舉行「金融科技前瞻研討會」，聚焦金融科技未來發展、如何平衡科技創新與合規、人才培育等議題。（黃寶瑩攝）

Wonderful黃暐喬：AI重塑流程非單純縮成本

人工智能作業系統及智能體供應商Wonderful大中華區首席技術官黃暐喬表示，人工智能浪潮下，企業容易將AI的應用焦點單純放在處理繁瑣工作及縮減成本上，期望藉此提升營運效率，但實際執行往往遇上困難。他續指，傳統企業工作流程的設計原意，是將資訊傳遞至不同部門，但AI具備總結及理解龐大資訊的能力，不再局限於舊有的資訊傳遞模式。故此，當企業重塑工作流程、設計自動化的步驟時，人類的角色反而更為重要。

他又認為，企業使用AI時要了解自身的痛點。據他觀察，不少企業受限於人力資源，無法擴展規模，例如企業未必有足夠客戶經理接觸更多客戶，若善用AI，可有助更精準追求客戶群。他強調AI應幫助創造真正的企業價值，而非縮減成本，「縮減成本對於企業，其實唔係咁吸引。 」

黃暐喬又指，香港現時協助內地技術走向國際時，要小心「數據盲點」，即過份依賴內地的市場數據，忽視不同地域的文化與使用習慣差異，導致產品在外地市場不被接受。他認為，香港具備中西合璧的優勢，人才亦有靈活變通的特質，應洞察雙方差異並協助填補盲點，幫助內地及海外企業互相拓展市場。

城市大學專業實踐教授林家強指，數字金融的發展不能單靠科技創新，亦要依賴可信的制度及將制度落實的人才。（黃寶瑩攝）

城大林家強：資產上鏈不等於零風險

香港城市大學專業實踐教授林家強指，數字金融的發展不能單靠科技創新，亦要依賴可信的制度及將制度落實的人才。他強調資產上鏈不等於風險消失，步伐加快亦不代表合規可放鬆，資產由誰保護、持有人有何法律權利、出問題時如何追討等都是未來要應對的挑戰。

他認為，確保數字金融穩健的框架應該有三個重點，第一，產品開發時已考慮到合規要求。以虛擬資產為例，開發時已要嚴格落實客戶身分識別、反洗黑錢及制裁篩選；以穩定幣為例，不能只顧及支付的便利性，同時要確保資產儲備充足，釐清代幣與底層資產之間的法律框架。

其次，他指人工智能可協助識別異常交易，提升審查效率，但不能取代人類的專業判斷，亦不能代替機構承擔合規責任；AI系統必須具備可追溯性與問責性。第三，他認為香港需培育能將金融、法律、科技與風險管理連接的跨領域人才，建議監管機構與大學合作，將真實案例帶入課堂讓學生實踐，並同時支持在職人士持續提升。

投資推廣署高級副總裁王君舜表示，金融科技未來的價值，除在於創造更多產品及技術，亦在於幫助實體產業和經濟，創造更多價值，又提到香港有「金融+」及「AI+」，在這方面具備良好基礎。（黃寶瑩攝）

投資推廣署王君舜：沙盒驅動「金融+」與「AI+」實體賦能

投資推廣署高級副總裁王君舜表示，金融科技未來的價值，除在於創造更多產品及技術，亦在於幫助實體產業和經濟，創造更多價值，又提到香港有「金融+」及「AI+」，在這方面具備良好基礎。

「金融+」方面，王指香港依託深厚的資本市場優勢，正積極建立代幣化制度與基礎設施；截至今年已有17個代幣化零售產品，涵蓋貨幣市場基金及黃金產品等，金管局亦已批准首批代幣化貨幣市場基金在沙盒進行次級市場交易測試，推動市場邁向規模化與高流動性。

至於「AI+」，王指香港擁有高度國際化的金融機構，例如銀行、保險、資產管理，為AI提供了豐富的應用場景，例如數碼港推出的AI沙盒已有30多個應用場景，涵蓋逾30間金融機構、20多間技術開發商。

科技大學協理副校長（學術發展）許佳龍認為，科技創新發展需要前瞻性的制度與監管、敢於嘗試的心態，以及對社會風險與民情的關注。（黃寶瑩攝）

科大許佳龍：需築起制度防線遏止AI新型騙案

香港科技大學協理副校長（學術發展）許佳龍認為，科技創新發展有三個重點需要各界積極推動，包括前瞻性的制度與監管、敢於嘗試的心態，以及對社會風險與民情的關注。

許佳龍認為，香港在前瞻性及敢於創新兩方面已有足夠土壤，過去有不少成功例子，例如多年前已有的八達通，以及近年的轉數快及虛擬銀行。他強調，創新需要社會各階層共同摸索與碰撞，又認為本港有能力引領全球發展新的科技應用場景。

惟許佳龍同時指，科技發展對社會各階層都有重大影響，AI發展迅速的同時，亦伴隨風險，認為近期網上保安事故激增或與AI有關。他強調，監管機構、學界、專業組織、商界須保持前瞻性，亦要好好了解AI，確保創新科技最終能為社會帶來正面影響。