由《香港01》主辦、邁入第六年的「金融科技前瞻研討會暨01金融科技卓領大獎頒獎禮2026」已於11月19日假香港麗思卡爾頓酒店圓滿舉行。本屆活動以「香港金融科技新時代：全面合規・重塑全球數字金融樞紐」為核心主題，匯聚全球頂尖業界領袖、監管機構及關鍵持份者，深入剖析數字資產商業裂變、財富管理與AI治理的未來軌跡。



創科局局長孫東教授主禮 為數字金融年度盛事揭幕

活動當日，大會邀請到香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授擔任主禮嘉賓並致開幕辭。隨後，《香港01》行政總裁蘇曉婷女士亦為大會致辭，為這場金融科技界的年度盛事正式揭開序幕。

港躍升最大財富管理中心 業界翹楚剖析AI戰略布局

過去一年，香港金融科技生態迎來歷史性跨越，金管局正式批出首批穩定幣發行人牌照，標誌着香港數字資產邁入全面合規與機構入局的新階段。隨着「跨境理財通3.0」的推進與生成式人工智能（Generative AI）沙盒等監管創新，正為行業帶來前所未有的機遇與挑戰。

為探討此關鍵節點，大會舉辦「AI新紀元：鞏固跨境財富管理的科技戰略」研討會。環節由香港金融科技協會董事袁淇欣女士擔任主持，並邀得多位星級嘉賓講者分享前瞻洞見，包括香港投資推廣署高級副總裁（金融科技）王君舜先生、香港科技大學協理副校長（學術發展）、工商管理學院艾禮文家族商學教授及資訊、商業統計和營運管理系講座教授許佳龍教授，Wonderful大中華區首席技術官黄暐喬先生以及香港城市大學專業實踐教授林家強教授。四位嘉賓一同深入討論香港如何善用金融科技及人工智能，鞏固和拓展作為全球財富管理樞紐的戰略優勢。

嚴選行業標竿企業 表彰企業傑出成就

研討會後，大會隨即舉行「01金融科技卓領大獎2026」頒獎禮及午餐會。大獎旨在嚴選出在數字化浪潮中驅動實體經濟的標竿企業並予以表彰。專業評審團根據三大核心準則嚴格評選，包括提升競爭力與效能的「業務發展及營運管理」、展示創意與創造商業模式的「創新及科技」，以及具備風險管理、監管合規與促進社會共融的「專業性」。

本年度的頒獎嘉賓陣容鼎盛，包括智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明博士、《香港01》首席業務官劉孟輝先生，以及香港銀行學會總經理龍家榮先生，共同見證業界精英的卓越成就。

得獎名單：https://www.fintech-awards.hk01.group/得獎名單

支持機構（排名不分先後）：

香港金融發展局

數據及人工智能素養協會

香港金融科技協會

香港數碼資產學會

香港銀行學會

香港資訊科技商會

智慧城市聯盟