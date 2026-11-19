知識產權署與職業訓練局（VTC）合作推行香港知識產權學院先導計劃，開辦「香港知識產權學院」（學院），開幕典禮今日（19日）於「亞洲知識產權營商論壇」期間舉行，標誌著學院正式啟動，支持香港發展成為區域知識產權貿易中心。



學院首個課程「知識產權基礎課程」今日同步開課，助學員認識知識產權擁有人及使用者的權利與責任，提升學員保護和管理知識產權資產的能力。



知識產權署與職業訓練局（VTC）合作推行香港知識產權學院先導計劃，開辦「香港知識產權學院」（學院），開幕典禮今日（19日）於「亞洲知識產權營商論壇」期間舉行。（VTC提供）

開幕典禮由署理商務及經濟發展局局長陳百里博士擔任主禮嘉賓，並聯同商務及經濟發展局常任秘書長李頌恩、知識產權署署長黃福來、VTC主席林健鋒、VTC署理執行幹事任影嬋，以及香港知識產權學院先導計劃督導委員會主席李惠光教授，共同主持開幕儀式。

陳百里：進一步推動香港知識產權生態圈發展

署理商務及經濟發展局局長陳百里博士致辭時表示，國家《十五五規劃綱要》明確支持香港深化區域知識產權貿易中心建設。《香港第一個五年規劃》亦提出，透過成立知識產權學院，有系統地培育各知識產權密集行業所需的人才，讓他們掌握知識產權創造、保護、管理、融資、運用及商品化等方面的知識和技能，進一步推動香港知識產權生態圈發展。今天學院正式啟動，正是落實這項舉措的重要一步。

署理商務及經濟發展局局長陳百里博士致辭。（VTC提供）

VTC主席林健鋒表示，很榮幸與知識產權署共同成立香港知識產權學院，學院將加強知識產權人才供應，並匯聚創科、工商、文化創意、專業服務及學術界的力量，促進職專培訓與產業發展對接，支持香港進一步鞏固區域知識產權貿易中心的地位。

香港知識產權學院先導計劃督導委員會主席李惠光教授表示：由來自政府、業界及不同專業領域代表組成的督導委員會，不僅為學院的發展和運作提供策略意見，更希望凝聚各界智慧，協助學院掌握產業發展趨勢和人才需求，發展與時並進的知識產權人才培育課程，支持香港知識產權生態圈的發展。

與世界知識產權組織合作 部份課程與資歷架構掛鈎

典禮期間，世界知識產權組織（WIPO）副總幹事申長雨博士作為香港特區政府特邀嘉賓出席開幕典禮並致賀詞。他表示，世界知識產權組織歡迎與香港知識産權學院開展合作。雙方的共同目標是培育香港知識產權人才，助他們提升知識產權相關的決策及管理效率，並推動將意念市場化。雙方將共同設計及開辦一系列實用培訓課程，並透過定期交流及專家到訪，分享經驗、實踐方法及專業知識。

政府於《2026-27年度財政預算案》公布成立香港知識產權學院。課程將涵蓋知識產權的整個周期，包括創造、保護、管理、轉化、商品化及爭議解決，部份課程更會與資歷架構掛鈎，讓學員提升專業能力及職業發展潛力。