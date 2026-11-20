在講求速度與效率的年代，更需要的是精準度。一群年輕人面對着「幾毫米」的誤差或數十頁的工程圖紙時依然願意一絲不苟。在剛剛落幕的第48屆世界技能大賽上，建造業議會派出9位年輕精英，代表香港合共出戰8個建築相關項目。面對一個個高強度體能與極限的時間考驗，這群年輕工匠展現出的不僅是在專業技藝水準上嚴謹的「工匠精神」和手藝；更是在一年多特訓與賽事中磨練出來、不再浮躁的沉穩心態，在國際舞臺上擦亮香港的專業招牌。



國際賽場上毫厘不苟 港工匠以嚴謹工序突顯「工匠精神」

基建與科技跟市民生活息息相關，任何微小的工序都可能帶來決定性的影響。在建造業領域中，「工匠精神」不僅代表著精湛的工藝技能，更是一種對工程品質負責到底的態度，也是不可妥協的底線。

建造業議會及香港建造學院一直致力推動建造業人才培育，學院持續推出多元化的培訓課程，也為不同崗位的業界人士提供全面的持續進修選擇，讓從業員可以掌握最新科技知識與實用技能，同時協助學員累積經驗，以將創新技術轉化為實踐。

代表香港出戰世界技能大賽管道及製暖項目的方澤提到，比賽中包含5個模組，每個模組中都有不同的接駁方法，需要精準計算管道接駁與屈彎角度；且在比賽期間或須應對臨時出現的漏氣點。這時更需要冷靜解決，將壓力轉化為推動自己加強修補和執行能力的動力。管道及製暖專家鄧志偉師傅表示，世界技能大賽對選手有一個很高難度的要求，他們須在指定時間內以極精準的度數去計算，尺寸誤差距離不能超過2mm。他稱讚方澤在學習過程中非常刻苦，對自己要求都很高，領悟性與完成度都相當好。

管道及製暖專家鄧志偉師傅（右）稱讚方澤（左）在學習過程中非常刻苦，對自己要求都很高，領悟性與完成度都相當好。

建築施工常伴隨工時壓力、高強度體力勞動，甚至艱困的作業環境。從業員的另一大考驗，是要在這環境與高強壓力下依然穩定發揮，堅守崗位。以焊接項目為例，焊接選手謝渝樂表示，選手在燒焊期間必須身穿厚重的防護衣，是一個相當高溫悶熱的環境，他們必須在這樣的環境下穩定完成清除污垢、打磨以至控制焊縫，以確保焊縫外內均高低齊平、均勻光滑。

焊接選手謝渝樂表示，選手在燒焊期間必須身穿厚重的防護衣，是一個相當高溫悶熱的環境，他們必須在這樣的環境下完成高標準的焊縫。

除此之外，參與油漆及裝飾項目的羅澤森表示，在接觸訓練後體會到，油漆不是輕鬆簡單的工藝，更需要極高的精細度與專注力才能做好。楊民章師傅提到，比賽中會嚴格檢視油漆的均勻度、線條是否筆直、字體有無滲漏，以及漸變色能否完美遮蓋底色等；任何小瑕疵，包括滴了油漆、直線不好、尺寸不對或遮蓋度不足都會被評判扣分。展現出匠人對完美細節的極致追求。

參與油漆及裝飾項目的羅澤森（右）表示，在接觸訓練後體會到，油漆不是輕鬆簡單的工藝；楊民章師傅（左）則提到，比賽中任何小瑕疵，包括滴了油漆、直線不好、尺寸不對或遮蓋度不足都會被評判扣分。

同樣的極致完善亦展現在參與細木項目的選手黃梓豪身上，林國良師傅表示，比賽的其中一個環節，是選手須於極短時間內精確解讀長達數十頁的工程圖紙，並將圖形與尺寸一比一精準放樣到實板上。且在22小時的比賽時間內，選手需運用手工具與機械製作十多個複雜的榫接，當中鬆緊度要求極高，再進行組裝與打磨。相當依賴紮實的基本功、手眼協調以及對尺寸毫米級的精準控制。林國良師傅續指，黃梓豪在訓練中逐漸展現出成熟的匠人態度，從早期會偷偷丟掉不稱心的成品，逃避問題，後來轉變為會主動拿出來請教師傅哪裡需要改進，對每一件木工作品都精益求精，抱持嚴謹、不馬虎的態度。

林國良師傅（右）表示，黃梓豪（左）在訓練中逐漸展現出成熟的匠人態度，從早期會偷偷丟掉不稱心的成品，逃避問題，後來轉變為會主動拿出來請教師傅哪裡需要改進。

在各個專業領域中，有長達數十小時的高強度考驗，亦有繁複的工序要求，選手們透過日復一日的重複訓練建立肌肉記憶，展現出他們對品質零瑕疵的嚴謹態度。這份對每一個毫米誤差的嚴苛把關，對品質負責到底的態度、以及將傳統工藝薪火相傳的精神，正是展現出每位選手的工匠精神。這份匠心的鍛造，不僅體現在精湛的技藝上，更深遠地展示在他們的心態蜕變之中。他們在面對突發壓力時，亦學會靜下心，將急躁化為沉穩。培養出應變能力，未來在複雜多變的工地環境能作出專業判斷，有效提升整體工程安全水平。

卸下昔日青澀 港選手在汗水與堅持中完成蛻變

世界技能大賽的歷練並非只講求技術的較量，更是讓一眾年輕工匠在經歷千錘百鍊後，實現自我突破的重大過程。在完成一年多的高強度特訓與無數次失敗重來，這群年輕人已能卸下了昔日的浮躁與青澀，完成了由內而外的深刻蛻變。

作為今屆唯一的女性鋪瓦選手，參與鋪瓦項目的戴心怡打破了行業的性別刻板印象。歷經一個多月異地集訓與高強度勞動，她從初期感到疲累混亂、蹲下起身會頭暈，轉變成更加獨立、堅強及成熟的工匠。她坦言，在比賽完成後感動落淚，並非是因為辛苦，而是因為在完成一年的訓練成果後深刻體會到堅持的重要性。

作為今屆唯一的女性鋪瓦選手，參與鋪瓦項目的戴心怡（左），從初期感到疲累混亂、蹲下起身會頭暈，轉變成更加獨立、堅強及成熟的工匠。

參與砌磚項目的羅振豪本修讀設計出身，所面對的是平面圖紙與電腦，因此，跨界挑戰體力與耐力並重的砌磚工藝對他而言可謂一場全新考驗。他表示，從最初對高強度勞動感到不習慣，到每天面對砌高達600塊磚的考驗、八小時的體能與技能艱苦訓練。他在杜輝師傅的陪伴下逐步克服極限，由「一張白紙」，到擺脫初期的短視與迷茫，蛻變成為強大自信、心態沉穩且絕不放棄的專業選手。

參與砌磚項目的羅振豪（右）在杜輝師傅（左）的陪伴下逐步克服極限，擺脫初期的短視與迷茫，蛻變成為強大自信、心態沉穩且絕不放棄的專業選手。

除此之外，參與家具製作項目的杜龍威與指導其的專家余儉周師傅指出，家具製作極度要求技術人員對尺寸、精確計算及大量重複訓練以建立肌肉記憶。余儉周師傅提到，在長達一年多高密度的備戰過程中，人難免有疲倦的時候，所以經常關心杜龍威，透過閒談與指導，助他調整心態，培養耐性與堅持。最終成功助他蛻變，即使面對比賽強大壓力依然能展現出從容的自信與高度堅持，更讓他在心態上真正「長大成人」、變得沉穩成熟。

參與家具製作項目的杜龍威（左）與指導其的專家余儉周師傅（右）指出，家具製作極度要求技術人員對尺寸、精確計算及大量重複訓練以建立肌肉記憶。

在建造行業中，團隊合作是不可或缺的重要核心，性格一動一靜的黃道港與尹子浩一同參與混凝土建築項目。起初互不相識的二人在歷經長達一年的朝夕相處與高強度訓練中，學會了互相包容與鼓勵，即使面對意見分歧也會懂得溝通解決難題。這段共同備戰的歲月不僅讓他們建立深厚默契，互相補足對方的性格，更大大提升了他們的人際溝通與團隊協作能力，讓他們在面對挫折時學會沉澱心態、認真以對，對每一件事都會全力以赴。

性格一動一靜的黃道港（左）與尹子浩（右）一同參與混凝土建築項目，兩人從互不相識到朝夕相處漸漸學會了互相包容與鼓勵。

世界技能大賽於上海圓滿落幕。這群年輕工匠的築夢之路才剛起步，議會希望他們發展多項不同的才能，變成「周身刀張張利」。參賽者們證明香港建造業不只是「起樓」，年輕一輩的熱誠讓工藝精神薪火相傳，為香港未來打下扎實根基。

世界技能大賽不只是競技舞臺，更是實現夢想的起點。歡迎熱愛技能、勇於挑戰自我的你加入香港建造學院，踏上專業技能發展之路，透過香港建造學院（HKIC）提供的多元化課程裝備自己，了解更多課程資訊：https://www.hkic.edu.hk/zh-hk 。

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