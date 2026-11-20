名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）在高等法院續審，今日（20日）已踏入第42日審訊。自開審以來，多名證人的作供均引起社會高度關注；隨著首被告鄺港傑於上周初開始自辯，接着次被告鄺球、第三被告鄺港智出庭，公眾旁聽意欲進一步升溫，不少市民希望親身進入正庭或延伸庭旁聽。



三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

昨日第三被告鄺港智開始自辯，提及蔡天鳳丈夫譚方駿喜歡自己，曾帶同米線示愛，並想三人一同生活；在海南島時，鄺、蔡、譚三人曾同床。供詞引起社會討論，鄺港智今日將繼續接受控辯雙方盤問。

從社交平台流傳的帖文可見，有市民早於前一晚便到高等法院外通宵排隊，務求爭取正庭旁聽席位。適逢今日氣溫顯著下降，仍有數百名市民無懼寒冷在場輪候，有網民直言「人龍比想像中誇張」，亦有人感嘆「咁多人咁神心去排隊」。

高院外有數百市民輪候（Threads@Hugoyu_0630）

冷雨低溫下數百人通宵輪候 正庭僅設11個公眾旁聽籌號

另有網民指出，今次屬本港罕見的重大謀殺案審訊，相信吸引不少法律系學生到場旁聽學習，認為公眾排隊人數眾多，或會影響學生及有需要人士的入庭機會。有排隊的人在網上強調，「去法庭是學習的，並不是玩樂，大家應該認真嚴肅尊重嘅態度參與，入到法庭要守規則」。

自被告開始自辯後，高等法院6樓正庭及設電視直播的延伸庭每日都幾近坐滿，故日前法院設立輪候區。高等法院就本案共設323個公眾席，首11人可進入6樓正庭，其餘公眾人士須到延伸庭看直播。

司法機構嚴格實施派籌與安檢機制 座位離席逾15分鐘即重分配

司法機構的官網資料顯示，司法機構會視乎個別聆訊的情況，如有需要會採取特別的派籌安排，以控制人流及確保法院大樓的秩序。相關安排的通告會於聆訊前一天在法院張貼。如有需要，司法機構亦會因應個別聆訊的特別情況把有關資訊上載到司法機構網頁。

一般而言，公眾人士如欲旁聽設有派籌安排的聆訊，需於相關法院大樓的指定區域排隊輪候，以獲得旁聽籌號。旁聽籌號以先到先得、每人一籌的方式分配，籌號只於派發當日有效。法庭不會在聆訊開始後，預留座位給持有籌號而沒有入庭的人士。

在聆訊進行期間，當所有籌號已派發完畢，而有任何公眾人士座位空置15分鐘或以上，有關座位會重新分配予他人。

由於高院設有陪審團參與聆訊，司法機構對法庭秩序執行極度嚴格的安檢與紀律要求。旁聽人士不得作出干擾行為；不得攝影、錄影或錄音、直播或繪圖；不得記錄或發布法律程序的廣播；不得作出與法庭事務或旁聽聆訊不相關的行為，例如飲食或閱讀報章雜誌等；不得使用流動電話或其他通訊設備；必須完全關掉所有流動電話及任何其他有攝影或錄影功能的器材；聽從司法機構人員和保安人員的指示。