每個人都有想要成就的理想，也有希望守護的人。在香港這座節奏急促的城市，無論是踏上創業路，還是為家人作長遠打算，都需要及早準備。服裝造型設計師 SoMad 蘇柏傑以創意為他人塑造形象，藝人陳嘉寳（Anjaylia）則在演藝工作與照顧家庭之間尋找平衡。一個在創業路上尋求支持，一個為家庭與理想作長遠安排，兩人的選擇不同，但同樣需要及早準備。OCBC 華僑銀行香港近日推出「24個有心人真實故事」系列，邀請 24 位來自演藝、創意設計、專業、社福及商界不同界別的代表人物，分享他們的真實經歷。SoMad 與陳嘉寳的故事，正好說明如何在實現理想的過程中，透過財務規劃，為事業與家庭作好準備。



由造型設計到創業 為理想建立財務基礎

SoMad 憑電影《風林火山》奪得第 44 屆香港電影金像獎「最佳服裝造型設計」。對他而言，最滿足的時刻未必是自己領獎，而是看到為藝人設計的造型在紅地氈上獲得肯定。他的創作態度是「不設限的探索」，他不希望被單一身份定型，其後獲導演邀請參與電影《風林火山》，與多位演員合作，為角色設計造型。為實踐理想及推動環保，他亦先後創立兩間公司：一間專注 Creative Styling，另一間經營 Vintage Store，開拓明星二手衫市場，延續衣服的價值。

不過，創業初期並非一帆風順，由於未有業務案例及財務紀錄，SoMad 在申請開立商業戶口時曾被其他銀行拒絕。他其後遇上 OCBC 華僑銀行團隊，對方沒有因他屬初創企業而卻步，反而耐心了解其理念及實際需要，並協助他開立第一個商業戶口。這份支持，令他更安心將財富交由 OCBC 管理至今，並視之為事業上的穩健後盾。

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演藝與家庭之間 以規劃換取選擇

陳嘉寳希望繼續從事熱愛的演藝工作，同時照顧父母，並為三名子女創造更多選擇。小時候家中曾面對經濟困難，令她明白安全感並非必然，投身演藝行業後，收入有高有低，亦令她更早學會為未來作好準備。

成為媽媽後，她曾問自己，是否應該放棄演藝工作。但每次思考過後，她仍然確認自己熱愛演戲，熱愛每一個角色，亦希望透過作品分享故事。她體會到，熱誠可以令人開始，但要走得更遠，便需要有計劃的理財安排。她表示，OCBC 華僑銀行的專業財富管理團隊，協助客戶為家庭作好準備，可以更安心照顧家人，亦更有信心把握每一個演出機會。對她而言，家庭有保障，理想才可走得更遠。

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創意、演藝以外 理想需要怎樣的準備？

SoMad 與陳嘉寳的經歷，代表兩種不同的理財需要，前者在創業初期需要建立財務基礎，讓創意事業得以持續；後者則在家庭責任與演藝工作之間，為未來作出長遠安排。不同界別及人生階段的人，對財富管理亦有不同需要。年輕創業者可能需要處理開戶、資金調配及業務發展；有家庭的專業人士，則要兼顧子女教育、家庭保障及退休安排；企業家或傳承者，亦可能需要為資產管理及下一代作好準備。OCBC 華僑銀行香港透過專業團隊及財富管理方案，了解客戶在不同人生階段的需要，陪伴他們逐步實現理想。

24個真實故事：從創意到家庭 看見不同選擇

OCBC 華僑銀行香港於今年 10 月推出「24個有心人真實故事」系列，透過 Instagram、Facebook、YouTube、小紅書等平台，分享 24 位來自不同界別人士的真實經歷，包括藝人馬德鐘及馬在驤父子、車婉婉、陳嘉寳、黃婉曼、多位電台主持，以及創意設計、跨界專業、社福、中小企及企業傳承等界別代表。有人專注事業發展，有人為家庭及子女教育作長遠安排，亦有企業家思考如何守護多年心血、為下一代做好準備。

無論是 SoMad 以創意成就他人，還是陳嘉寳在演藝與家庭之間作出取捨，他們的經歷都說明，實現理想需要的不只是熱誠，還有及早理財準備。當財務安排做得妥當，人在面對轉變時，自然有更多空間選擇自己想走的路。

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