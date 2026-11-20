本港今日（20日）天氣轉涼兼有雨，本港普遍地區氣溫已降至約12度，部份地區再低幾度，天文台上午11時15分發出寒冷天氣警告。適逢不少學校舉行秋季旅行，大批學生照常出發到郊野公園燒烤。多名學生在社交平台Threads上載雨中燒烤的「慘況」，有人形容在12度雨天旅行「仲衰過落雪」，亦有人在大帽山直呼體感溫度僅6度。相關帖文在網上引發熱議，有人笑言這是難忘的「金色記憶球」，亦有人提醒學生着衫保暖。



雨中撐傘遮爐燒烤 學生苦中作樂：打贏40%中學生

從多名學生上載的照片及影片可見，今日不少學校如期前往大美督、馬鞍山及大帽山等郊外地點舉行秋季旅行。有網民發文大吐苦水，指「有冇人明學校旅行落雨加得12度仲衰過落雪」，有人隨即留言上載照片，可見有學生要在燒烤爐上方架起雨傘及白布遮擋雨水，才能勉強烤麵包及肉類。

在大美督燒烤場旅行的網民亦上載現場影片，只見場地地面濕透，學生需撐傘在雨中穿梭，該網民苦中作樂稱「落住雨bbq，打贏咗40%中學生」，又直言「真係十分之難忘」。

另一名網民則上載在大帽山的帳篷下避雨的片段，大呻「落雨又凍，仲要去旅行食BBQ」，帖文吸引逾16.3萬次瀏覽；事主其後補充，指校方最終取消戶外行程，安排學生返回學校課室及提早放學。

不少學生在threads稱秋季旅行遇上寒雨。（Threads）

學生稱大帽山體感僅6度 天文台顯示最低曾只有4.5度

另有前往大帽山郊野公園的學生在Threads發文，指當時現場環境氣溫僅10度、體感溫度更只有6度，且刮起大風及下雨，質疑為何在惡劣天氣下仍堅持前往郊野公園而非室內參觀。另有網民留言透露，自己學校今日同樣前往大帽山，但抵達後隨即「原車返學校」。從天文台資料所見，上午近9時，大帽山氣溫僅4.5度，至下午約1時只回升至僅6度。

網民指會成為深刻回憶：金色記憶球

多則帖文引起網民熱烈討論。大批網民以「過來人」身份安慰學生，「人生總有一兩秋季旅行遇到落雨」、「試過黑雨BBQ，報紙燒唔起，屋主拿公開考試的Notes來燒」，認為雨中燒烤雖然狼狽，但長大後會成為最深刻回憶，紛紛留言：「係青春」、「金色記憶球」、「寒風烈火撞出少年魂」、「咁凍咪先要BBQ囉，唔通熱辣辣先嚟打咩」；亦有人認同校方應在出發前果斷改期或取消，以免學生著涼。

天文台今日（20日）上午9時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台指，早上特別天氣提示，本港今日氣溫顯著下降。而一道廣闊雲帶持續為該區帶來有雨的天氣，天文台預料今日日間天氣轉冷，加上風寒效應，市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

截至早上11時20分，天文台錄得最低氣溫13.3度，多區最低氣溫只有約12度左右，包括青衣、深水埗、荃灣城門谷、西貢、黃大仙、觀塘、將軍澳等。沙田、九龍城、屯門、上水等更只有約11度左右。大帽山上午時份一度只有4.5度，山頂只有10.4度。

展望明日漸轉天晴，但早上仍然相當清涼。隨後一兩日雲量增多，風勢頗大，氣溫稍為回升。下週中期再度轉涼。