發展局提出修訂《建築物條例》，加強對樓宇大維修及專業人士的監管。當局建議，日後大維修工程獨立成為新工程類別，要獲屋宇署批准始可動工，並升格須由註冊一般建築或第一級工程承建商才可進行。如工程物料例如棚網等欠妥、嚴重偏離圖則或監工計劃書，最高罰則將由現時罰款100萬元增至300萬元及監禁3年。



局方計劃下周諮詢立法會，下月敲定最終方案，並在明年一月將草案提交立法會，爭取明年年中完成立法並實施。



發展局提出修訂《建築物條例》，加強對樓宇大維修監管，建議棚網等工程物料若欠妥，最高罰則由現時100萬元增至300萬元及監禁三年。（資料圖片／方承恩攝）

4層樓或以上工程將受規管 動工前須獲批許可

發展局今日（20日）向立法會發展事務委員會提交《建築物條例》修訂建議，修例方向包括加強監管大型樓宇維修工程、加強專業人士的監管、理順處理僭建物政策等。

就大維修監管，當局建議將大型樓宇維修工程獨立成類，4層或以上、被棚架覆蓋達一定範圍的工程將受規管。施工前，專業人士要向屋宇署提交訂明圖則、監工計劃書等，獲批許可才可動工。發言人指，署方會更改現時抽查的做法，日後會檢視所有圖則。另外，若未經許可而展開工程，最高可罰款200萬元及監禁兩年。

若以可能導致死亡的方式進行工程 最高罰款1000萬及監禁5年

因應宏福苑工程的棚網使用非阻燃物料，當局建議提升相關罰則，如承建商准許使用欠妥物料，或嚴重偏離圖則或監工計劃書，最高罰款將由現時100萬元提高至300萬元，監禁期則維持3年。任何人士若准許以可能導致性命或財產損毁的方式進行工程，最高罰則會由現時100萬元及監禁3年提高至1,000萬元及監禁5年。

發展局提出修訂《建築物條例》。（資料圖片／黃學潤攝）

大型樓宇維修將只准註冊一般建築或第一級工程承建商進行

同時，當局建議「升格」大型樓宇維修工程，只有註冊一般建築承建商及第一級小型工程承建商才可進行。局方發言人指，做法是看齊新建樓宇工程，期望「大判」可管理「細判」。驗樓及監工職能將會分拆，註冊檢驗人員不能擔任同一項工程的監管人員。被問到新規定下，大維修工程費用會上升多少，發言人指暫時仍難預料。

專業人士規管方面，當局指未來會在《建築物條例》及相關技術備忘錄中，清晰界定涉及建築工程的主要人員職責，包括獲授權簽署人、技術董事、適任技術人員。發言人舉例指，未來會在相關指引中訂明主要人員每周需巡查地盤的日數、時間等。

至於承建商，建築工程的監督紀錄及文件備存時間會由12個月延長至6年，如未能按屋宇署要求提供，即屬觸犯新罪行，最高罰款10萬元。

當局建議，承建商、獲授權簽署人或技術董事若涉及致命事故，續牌時相關註冊委員會可施加條件，或裁定未來一年不得擔任核心人員職務。（資料圖片）

至於註冊制度，承建商、獲授權簽署人或技術董事若涉及致命事故，續牌時相關註冊委員會可施加條件，或裁定未來一年不得擔任核心人員職務。發言人指，一年時間是參考了其他本港法例，「罰董事都唔係罰終身」，認為是合適時長。至於合規經營的承建商，續期年期可從現時3年延長至5年。發言人解釋，是為了鼓勵業界加入成為註冊承建商，「個牌下下3年，（承建商）未必願意投資」。

宏福苑大維修涉及圍標。當局建議，若有專業人士等被裁定觸犯防止賄賂條例，或參與圍標，當局可無需經過紀律程序，直接將其從專業人士名冊或承建商名冊中除名，3年內不得重新列入名冊。